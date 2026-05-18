Las fotos que confirman el romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi

Kendall Jenner y Jacob Elordi disfrutan del sol juntos en Hawái. La modelo, de 30 años, y el nominado al Óscar, de 28, fueron vistos disfrutando de un día de playa el fin de semana pasado, según una nueva foto obtenida por TMZ.
La instantánea compartida por TMZ y otros medios estadounidenses como People, muestra a la estrella de las Kardashian relajándose en un bikini morado mientras aparentemente sostiene una botella de vino rosado. Por su parte, el actor de "Cumbres Borrascosas" iba sin camiseta, con una gorra de béisbol de camuflaje y un bañador azul.
Ambos estaban sentados sobre una toalla de playa a rayas blancas y naranjas, con una mesa con forma de tabla de surf cerca.
El avistamiento se produjo después de que las celebridades fueran vistas desayunando juntas en la isla de Kauai. Jenner y Elordi fueron fotografiados en Nourish Hanalei, según imágenes publicadas por DeuxMoi el viernes 15 de mayo.
La cuenta de Instagram de DeuxMoi publicó una foto de la estrella de "Saltburn" en la granja familiar y otra de Jenner paseando por la propiedad. Los fans que afirman haberlos visto en Hawái comentaron a DeuxMoi que la supuesta pareja se veía "muy linda junta".
A finales de abril, una fuente reveló en exclusiva a PEOPLE que la pareja había estado "saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses". Las especulaciones sobre un posible romance alcanzaron su punto álgido tras el primer fin de semana de Coachella, durante el cual los fans siguieron de cerca sus movimientos y conexiones. Meses antes, se les vio conversando animadamente en la fiesta de los Óscar de Vanity Fair. Cabe recordar que en 2022, Jacob Elordi asistió a la celebración del cumpleaños de Jenner, por lo que ambos ya mantenían una amistad desde hace algunos años atrás.
Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre los rumores de su relación, ya que ambos mantienen su vida privada con bastante discreción.
Pero las fotos en Hawái no son las únicas de Kendall y Jacob juntos. La cuenta de Deuxmoi publicó hace unas horas una imagen en la que se ve de fiesta a las hermanas Kylie y Kerndall con sus respectivas parejas, Timothée Chalamet y Jacob Elordi.
En chicas imágenes se ve a los cuatro famosos dentro de un vehículo tras salir de una fiesta en Los Ángeles. También se puede apreciar como todos tratan de taparse el rostro para no ser captados por los paparazzi.
La última relación sentimental de Jenner fue con Bad Bunny, con quien rompió en diciembre de 2023 tras menos de un año de noviazgo. Se reconciliaron varias veces después de la ruptura. Anteriormente, mantuvo una relación de dos años con el jugador de baloncesto Devin Booker y también se la ha relacionado sentimentalmente con Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky y Harry Styles.
Por otro lado, Elordi ha sido vinculado con Kaia Gerber, Zendaya, Joey King y, más recientemente, tuvo una relación intermitente con Olivia Jade desde diciembre de 2021. La última vez que se les vio juntos fue en enero de 2026.