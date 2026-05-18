Las fotos que confirman el romance de Kendall Jenner y Jacob Elordi

La última relación sentimental de Jenner fue con Bad Bunny, con quien rompió en diciembre de 2023 tras menos de un año de noviazgo. Se reconciliaron varias veces después de la ruptura. Anteriormente, mantuvo una relación de dos años con el jugador de baloncesto Devin Booker y también se la ha relacionado sentimentalmente con Ben Simmons, Blake Griffin, A$AP Rocky y Harry Styles.

Por otro lado, Elordi ha sido vinculado con Kaia Gerber, Zendaya, Joey King y, más recientemente, tuvo una relación intermitente con Olivia Jade desde diciembre de 2021. La última vez que se les vio juntos fue en enero de 2026.