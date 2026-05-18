Byeon Woo Seok se disculpa por polémica de “La Corona Perfecta”

El actor surcoreano Byeon Woo Seok ofreció disculpas públicas tras la creciente polémica que rodea al drama “La Corona Perfecta” (“Perfect Crown”), transmitido por Disney+.
A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, el intérprete reconoció que no reflexionó lo suficiente sobre el trasfondo histórico de la producción ni sobre el impacto que podía generar entre los espectadores.
Byeon Woo Seok confesó que pasó el fin de semana preocupado por las consecuencias de sus palabras y por la discusión pública que continúa intensificándose alrededor de la serie.
En su escrito, asumió responsabilidad por no analizar con mayor profundidad el contenido y contexto del proyecto antes y durante las grabaciones.
El actor explicó que las reacciones del público lo llevaron a replantearse el peso que tiene un artista dentro de una producción, más allá de la actuación.
Según expresó, comprendió que también debe cuestionar el mensaje que transmite una obra y cómo este puede ser interpretado por la audiencia.
La publicación llamó la atención porque llega en un momento delicado para “La Corona Perfecta”, que sigue acumulando críticas y opiniones divididas por su representación histórica.
Mientras algunos espectadores exigen explicaciones más contundentes por parte del equipo de producción, otros consideran que las disculpas reflejan la presión creciente que enfrentan las celebridades cuando un proyecto entra en controversia.
Byeon Woo Seok también agradeció a quienes apoyaron el drama y al personaje del príncipe Ian, asegurando que esta experiencia lo llevará a abordar futuros proyectos con mayor cuidado y responsabilidad.
El actor concluyó reiterando sus disculpas sinceras y admitiendo que toda la situación lo condujo a una profunda reflexión personal.
La polémica de “La Corona Perfecta”:
“La Corona Perfecta” narra la historia de una heredera sin estatus y un príncipe sin poder político, quienes pactan un matrimonio por contrato que deriva en un romance prohibido.
La serie logró cifras destacadas de audiencia global en Disney+ y Hulu, convirtiéndose en uno de los estrenos coreanos más comentados a nivel internacional. Según reportes difundidos por medios especializados, también alcanzó altos niveles de audiencia en tiempo real.
Sin embargo, la producción enfrentó fuertes críticas tras la emisión del episodio 11, donde se utilizó una escena de coronación con símbolos asociados a antiguos estados subordinados a China, lo que generó molestia entre parte del público en Corea del Sur.
Ante la presión pública, tanto la producción como los protagonistas emitieron disculpas oficiales en un intento por contener la controversia y preservar el impacto internacional de la serie. IU, la protagonista femenina, fue la primera en emitir una disculpa pública el 16 de mayo durante un evento público con sus fans por motivo de su cumpleaños y una segunda este lunes 18 de mayo, cuando publicó un comunicado en sus redes sociales.