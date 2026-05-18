Byeon Woo Seok se disculpa por polémica de “La Corona Perfecta”

Ante la presión pública, tanto la producción como los protagonistas emitieron disculpas oficiales en un intento por contener la controversia y preservar el impacto internacional de la serie. IU, la protagonista femenina, fue la primera en emitir una disculpa pública el 16 de mayo durante un evento público con sus fans por motivo de su cumpleaños y una segunda este lunes 18 de mayo, cuando publicó un comunicado en sus redes sociales.