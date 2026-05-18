Fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova muere al ser atropellada mientras grababa una escena

La actriz, modelo y fotógrafa rusa, Ksenia Dobromilova, murió a los 34 años durante una grabación en la vía pública.
La artista estaba agachada en la carretera filmando la acrobacia de su compañero Maxim Zaviryukha, de 34 años, cuando él perdió el control de la moto y la atropelló ante los ojos de su hija.
Según The Sun, Ksenia sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Los paramédicos lucharon por salvarla, pero trágicamente falleció en la ambulancia de camino al hospital.
Su hija pequeña presenció sus últimos momentos la noche del 5 de mayo, detalló el medio.
El hombre, quien sufrió contusiones en el hombro y el brazo y un esguince de tobillo, se encuentra bajo arresto y se podría enfrentar a una condena de cinco años si es declarado culpable de negligencia y violar las normas de tráfico.
¿Quién era Ksenia Dobromilova? Ella fue una actriz, modelo, cantante y fotógrafa rusa, quien desarrolló la afición de hacer fotografía de motos, pasión que la llevó a volverse fotógrafa profesional especializada en retratos y fotografía de motocilismo. Parte de su trabajo lo compartía en una cuenta de Instagram dedicada a su arte.
Cómo actriz, es recordada por haber participado en el video musical War Girl del dueto HammAli & Navai, aunque también incursionó en varias obras musicales, pues se graduó como actriz de teatro y cine en el Instituto Estatal de Cultura y Artes de Moscú.
Dobromilova también contaba con formación como presentadora de radio y televisión. En su carrera como cantante utilizó el seudónimo de Black Fox y centró sus composiciones en el género dance club.
De acuerdo con los informes de la policía Zaviryukha compartió que era amigo de Dobromilova.
La noticia de la muerte de la fotógrafa rusa ha generado conmoción a nivel internacional.