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Fotógrafa rusa Ksenia Dobromilova muere al ser atropellada mientras grababa una escena

La noticia de la muerte de la fotógrafa rusa ha generado conmoción a nivel internacional.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 11:28 -
  • Redacción web
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La actriz, modelo y fotógrafa rusa, Ksenia Dobromilova, murió a los 34 años durante una grabación en la vía pública.
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La artista estaba agachada en la carretera filmando la acrobacia de su compañero Maxim Zaviryukha, de 34 años, cuando él perdió el control de la moto y la atropelló ante los ojos de su hija.
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Según The Sun, Ksenia sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas. Los paramédicos lucharon por salvarla, pero trágicamente falleció en la ambulancia de camino al hospital.
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Su hija pequeña presenció sus últimos momentos la noche del 5 de mayo, detalló el medio.
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El hombre, quien sufrió contusiones en el hombro y el brazo y un esguince de tobillo, se encuentra bajo arresto y se podría enfrentar a una condena de cinco años si es declarado culpable de negligencia y violar las normas de tráfico.
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¿Quién era Ksenia Dobromilova? Ella fue una actriz, modelo, cantante y fotógrafa rusa, quien desarrolló la afición de hacer fotografía de motos, pasión que la llevó a volverse fotógrafa profesional especializada en retratos y fotografía de motocilismo. Parte de su trabajo lo compartía en una cuenta de Instagram dedicada a su arte.
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Cómo actriz, es recordada por haber participado en el video musical War Girl del dueto HammAli & Navai, aunque también incursionó en varias obras musicales, pues se graduó como actriz de teatro y cine en el Instituto Estatal de Cultura y Artes de Moscú.

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Dobromilova también contaba con formación como presentadora de radio y televisión. En su carrera como cantante utilizó el seudónimo de Black Fox y centró sus composiciones en el género dance club.

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De acuerdo con los informes de la policía Zaviryukha compartió que era amigo de Dobromilova.
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La noticia de la muerte de la fotógrafa rusa ha generado conmoción a nivel internacional.
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