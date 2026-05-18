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Shakira dice que “nunca” cometió fraude fiscal en España

Shakira celebró el fallo judicial a su favor en España y afirmó que “nunca” cometió fraude fiscal en 2011.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 07:39 -
  • Agencia EFE
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La cantante colombiana Shakira celebró este lunes que la justicia española reconociera que “nunca” cometió fraude fiscal con sus ingresos de 2011 y lamentó el “señalamiento público” sufrido y haber sido tratada “como culpable” hasta ahora.

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“La propia administración (española) nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, manifestó en declaraciones remitidas a los medios por su equipo legal, del despacho Prada Tax Advisor.

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La Audiencia Nacional dio la razón a la artista al anularle una multa relacionada con la tributación del ejercicio fiscal de 2011 y ordenar a Hacienda devolverle unos 60 millones de euros (70 millones de dólares), según una sentencia conocida este lunes y que la Agencia Tributaria prevé recurrir ante el Tribunal Supremo.

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La administración española no acreditó que Shakira permaneciera en España más de 183 días durante 2011, requisito que exige la ley para determinar la residencia fiscal y la obligación de tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

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Este caso era la última disputa pendiente de la cantante con el fisco español tras ocho años de litigio. Además, Shakira espera que la sentencia “siente un precedente para Hacienda”, según un comunicado difundido por la firma de comunicación Llorente y Cuenca, que la representa.

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José Luis Prada, abogado de la artista, criticó duramente el proceder de Hacienda y aseguró que la institución “asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse”.

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El abogado también celebró que la justicia funcione “de verdad” frente a “posiciones administrativas inaceptables”.

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En este caso, correspondiente al ejercicio fiscal de 2011, la Agencia Tributaria actuó contra Shakira al considerar que no había tributado correctamente por el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio al declarar que residía fuera del país, mientras Hacienda sostenía que sí era residente fiscal en España y, por tanto, estaba obligada a tributar.

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La justicia concluyó que el artista permaneció en España 163 días, por debajo de los más de 183 días requeridos por la legislación para determinar la residencia fiscal.

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Además, cálculos que la administración no demuestran que Shakira tuviera en España el núcleo principal de sus intereses económicos o vínculos familiares con residentes en el país.

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