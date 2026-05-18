Horóscopo de hoy, 18 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

No te escudes en tu independencia, y ocúpate de tu pareja.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Será muy importante para tu bienestar la consecución de la paz interior que te dará conseguir una comunicación fluida con la pareja y la familia. A partir de ahí se irán mejorando notablemente todos los achaques de salud que te atosigan.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La suerte va estar a tu favor todo el día en todo lo relacionado con el trabajo; si no lo has encontrado aún, ahora es el momento. Tus relaciones familiares pasan por una etapa de desencuentros.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Las relaciones sentimentales de los Géminis seguirán contando con un empuje notable, favorecido por el tránsito de Júpiter por el signo y la buena conjunción son Saturno de forma que sus vidas pueden dar grandes giros.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Este inicio de semana estará muy marcado por la ofuscación y terquedad, sobre todo en familia y en pareja. Te llegará un ingreso extra de tu empresa que ayudará a solucionar los desajustes del fin de mes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Debes vigilar con más constancia tu alimentación y hacer un poco más de ejercicio, y no solo los lunes, cuando notas los excesos del fin de semana. Ten en cuenta que con el paso de los años será más difícil recuperar el buen estado de tu cuerpo.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Los temas de comunicación serán importantes ahora para los Virgo, sobre todo si dependen de la promoción para avanzar en sus intereses profesionales o de negocios. Es el momento de expandirse.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). En los temas laborales te interesa la prudencia; antes de tomar decisiones analiza todos los puntos y no intentes cambios radicales, aunque será un buen momento para las inversiones, si ese es tu campo. Los éxitos serán relevantes.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si has estado demasiado ocupado para disfrutar de unas vacaciones o salir de viaje en familia, ahora pueden surgirte oportunidades muy ventajosas. Vas a disponer de unos ingresos extra que te conviene guardar para administrar imprevistos.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Todo el aprendizaje que has venido trabajándote en los últimos años debería servirte ahora para un ascenso en su vida profesional, aunque todavía haya alguien que no te conoce bien que te pida cuentas. Ármate de paciencia.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las complicaciones de salud de algún miembro de tu familia pueden obligarte a cambiar los planes para estos días, pero tendrás muy claro lo que importa realmente, pese a los contratiempos que le pueda ocasionar a tu pareja.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si últimamente has discutido con un amigo o un familiar, es el momento de aclarar las cosas para bien o para mal. En el trabajo recibirás noticias muy prometedoras sobre tu futuro inmediato. No te escudes en tu independencia, y ocúpate de tu pareja.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No te conviene matar el tiempo sin ningún objetivo concreto; antes de llegar al aburrimiento, procura afianzar los puntos en los que flojeas en tu actividad habitual. Los momentos de ocio te sabrán mucho mejor después de hacer los deberes.