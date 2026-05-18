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Neymar al Mundial: Revuelo por su llamado con Brasil y exReal Madrid sorprende

La convocatoria de Neymar para el Mundial desató una auténtica locura en Brasil y en todo el mundo.

Neymar al Mundial: Revuelo por su llamado con Brasil y exReal Madrid sorprende
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Neymar está de vuelta en la máxima cita del fútbol y nadie quedó indiferente. Medios brasileños e internacionales explotaron tras conocer la lista oficial de Ancelotti, mientras una exfigura del Real Madrid sorprendió con su reacción al regreso del astro brasileño.
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Sudanalytics: Ancelotti nombra a Neymar, la gente explota de alegría y empiezan a sonar los tambores.
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Diario Marca: ¡Neymar, convocado por Ancelotti para el Mundial! Y locura en la sala ante la noticia que esperaba todo Brasil.

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Pablo Giralt: Así fue la reacción de los hinchas brasileños presentes en las afueras del evento donde Carlo Ancelotti anunció la convocatoria de Neymar para el Mundial.
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Ataque Futbolero: El último bastión del Jogo Bonito. En su último baile. Neymar 2026.
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Tyc Sport: ¡Así anunció Ancelotti la convocatoria de Neymar! En una gran conferencia de prensa en Río de Janeiro, el técnico de Brasil confirmó la presencia del astro de Santos en la próxima Copa del Mundo.
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TyC Sport: ¡Ancelotti convocó a Neymar y la gente estalló de alegría!
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433: El mundo entero está feliz.
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Diari AS: ¡Locura en Brasil cuando Ancelotti convoca a Neymar!
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El Gráfico: La alegría de todo un pueblo, eso causa Neymar Jr. Esta fue la reacción de la gente cuando Ancelotti anunció la convocatoria de Ney.
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Conmebol Copa América: ¡Neymar seleccionado para el Mundial! ¡Ancelotti interrumpe su lista, todo el mundo celebra! ¡Es una locura en la sala!
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Fifa World Cup: Neymar brilliance.
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Santos FC: ¡Neymar al Mundial 2026! Así lo comunicó Carlo Ancelotti tras un megaevento de la CBF para dar la lista para la cita mundialista.
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Así fu la reacción de Marcelo a la convocatoria de Neymar.
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