  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein

Jung Kook de BTS llevará su estilo urbano a una colección cápsula con Calvin Klein

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 18:05 -
  • Redacción web
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
1 de 10

El ídolo global de BTS, Jung Kook, da un paso decisivo en el mundo de la moda con su primera colaboración como diseñador junto a Calvin Klein. La colección cápsula, titulada Jung Kook for Calvin Klein, refleja su estilo urbano y estética motera, consolidando su papel como embajador global de la marca.

 Fotos @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
2 de 10

La colección cápsula, titulada Jung Kook for Calvin Klein, refleja su estilo urbano y estética motera, consolidando su papel como embajador global de la marca.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
3 de 10

Jung Kook participó activamente en el proceso creativo, asegurando que cada prenda transmitiera su visión artística y estilo personal.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
4 de 10

La cápsula incluye conjuntos vaqueros y básicos urbanos, todos con el nuevo logotipo compartido: “CKJK EST. 2026”.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
5 de 10

Los famosos tatuajes de la mano derecha del cantante forman parte de la colección, integrados como símbolo de identidad en esta edición limitada.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
6 de 10

La colección está diseñada tanto para hombre como para mujer, reafirmando la versatilidad del estilo de Jung Kook.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
7 de 10

Calvin Klein acompaña el lanzamiento con una campaña promocional que muestra la dirección creativa del artista.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
8 de 10

El acceso anticipado comenzará el 19 de mayo en el sitio web de la marca.La colección llegará a tiendas seleccionadas el 20 de mayo.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
9 de 10

La colección llegará a tiendas seleccionadas el 20 de mayo.

 Foto @calvinklein
Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein
10 de 10

Este proyecto marca el debut de Jung Kook como diseñador en la moda, un hito que promete revolucionar la industria.

 Foto @calvinklein
Cargar más fotos