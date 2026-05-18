Así será la nueva colección cápsula de Jung Kook con Calvin Klein

El ídolo global de BTS, Jung Kook, da un paso decisivo en el mundo de la moda con su primera colaboración como diseñador junto a Calvin Klein. La colección cápsula, titulada Jung Kook for Calvin Klein, refleja su estilo urbano y estética motera, consolidando su papel como embajador global de la marca.
La colección cápsula, titulada Jung Kook for Calvin Klein, refleja su estilo urbano y estética motera, consolidando su papel como embajador global de la marca.
Jung Kook participó activamente en el proceso creativo, asegurando que cada prenda transmitiera su visión artística y estilo personal.
La cápsula incluye conjuntos vaqueros y básicos urbanos, todos con el nuevo logotipo compartido: “CKJK EST. 2026”.
Los famosos tatuajes de la mano derecha del cantante forman parte de la colección, integrados como símbolo de identidad en esta edición limitada.
La colección está diseñada tanto para hombre como para mujer, reafirmando la versatilidad del estilo de Jung Kook.
Calvin Klein acompaña el lanzamiento con una campaña promocional que muestra la dirección creativa del artista.
El acceso anticipado comenzará el 19 de mayo en el sitio web de la marca.La colección llegará a tiendas seleccionadas el 20 de mayo.
La colección llegará a tiendas seleccionadas el 20 de mayo.
Este proyecto marca el debut de Jung Kook como diseñador en la moda, un hito que promete revolucionar la industria.