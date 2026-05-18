Las chicas que enamoraron en el Motagua-Génesis PN, sorpresa y ambientazo

Se vivió un gran ambiente previo al Motagua vs Génesis en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con una afición azul volcada por completo y también hermosas chicas que robaron miradas.
Génesis también llegó con su afición, buscando hacer historia en la capital.
La afición azul llega desde temprano para vivir una noche decisiva rumbo a la Gran Final del Clausura 2026.
La afición azul comenzó a llenar las gradas con ilusión de final en el Clausura 2026.
Entre la multitud destaca una hermosa motaguense que llegó con la camisa azul apoyando con orgullo.
Otra joven aficionada azul también llamó la atención en las gradas capitalinas.
Bombos, trompetas y trapos azules pintan el estadio en una previa llena de emoción y pasión.
Niños con camisetas del Motagua disfrutan del ambiente previo.
El apoyo al Motagua se siente fuerte en cada rincón del estadio capitalino.
Familias enteras se hacen presentes en el Chelato Uclés para vivir una noche de fútbol decisiva.
El color azul se apodera poco a poco del coloso capitalino en la gran previa.
Este es el trofeo que se entregara en la Gran Final del Clausura 2026.
Familias completas del Motagua llegan al estadio con gran entusiasmo.
La barra de Motagua ya arma un verdadero espectáculo en las gradas con banderas y cánticos sin parar.
Niños y padres comparten la emoción de una noche clave rumbo a la final.