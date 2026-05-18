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Las chicas que enamoraron en el Motagua-Génesis PN, sorpresa y ambientazo

Se vivió un gran ambiente previo al Motagua vs Génesis en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con una afición azul volcada por completo.

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Se vivió un gran ambiente previo al Motagua vs Génesis en el Estadio Nacional Chelato Uclés, con una afición azul volcada por completo y también hermosas chicas que robaron miradas.

 Fotos: Aníbal Vásquez y Alex Pérez
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Génesis también llegó con su afición, buscando hacer historia en la capital.

 Marcos Roque
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La afición azul llega desde temprano para vivir una noche decisiva rumbo a la Gran Final del Clausura 2026.

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La afición azul comenzó a llenar las gradas con ilusión de final en el Clausura 2026.

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Entre la multitud destaca una hermosa motaguense que llegó con la camisa azul apoyando con orgullo.

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Otra joven aficionada azul también llamó la atención en las gradas capitalinas.

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Bombos, trompetas y trapos azules pintan el estadio en una previa llena de emoción y pasión.

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Niños con camisetas del Motagua disfrutan del ambiente previo.

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El apoyo al Motagua se siente fuerte en cada rincón del estadio capitalino.

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Familias enteras se hacen presentes en el Chelato Uclés para vivir una noche de fútbol decisiva.

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El color azul se apodera poco a poco del coloso capitalino en la gran previa.

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Este es el trofeo que se entregara en la Gran Final del Clausura 2026.

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Familias completas del Motagua llegan al estadio con gran entusiasmo.

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La barra de Motagua ya arma un verdadero espectáculo en las gradas con banderas y cánticos sin parar.

 Marcos Roque
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Niños y padres comparten la emoción de una noche clave rumbo a la final.

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