Jugador fue encontrado muerto: su novia comparte desgarradora despedida

Duro momento. Jugador fue hallado muerto en Estados Unidos y su novia comparte dura carta a días de la terrible noticia.
Hace unos días, su equipo anunció el fallecimiento de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzliesesta de la NBA en sus siete años en la liga.
El cuerpo del jugador fue hallado sin vida en una vivienda del Valle de San Fernando, en Los Ángeles.
Las autoridades detallaron que la investigación para confirmar lo que le pasó al jugador avanzan, pero desde TMZ revelan la hipótesis que se maneja es que puede haber una posible sobredosis, sin embargo hacen espera al informe oficial.
Tras confirmarse la dura noticia, su equipo expresó: "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero de equipo excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la gran comunidad de Memphis no será olvidado".
Y lamentaron: "Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos durante este difícil momento", agregaron.
La organización no aportó más detalles sobre el fallecimiento del alero, de 29 años, y que en su primer año en la liga fue elegido en el mejor quinteto de novatos.
"Estamos devastados por la noticia del fallecimiento de Brandon Clarke. Brandon fue una luz brillante en nuestra liga, conocido por su increíble atletismo, su espíritu competitivo y su carácter genuino. Su pérdida deja un vacío profundo en la familia de la NBA. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos y a toda la organización de los Memphis Grizzlies en este momento de inmenso dolor", dijo en otro comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.
Su prometida también compartió una emotiva carta tras la dura noticia de su partida: "Extraño tus bromas tontas y tu capacidad de asombro infantil. Extraño tu risa y cómo me hacías reír. Extraño tus grandes brazos rodeándome. Extraño despertar contigo a mi lado".
También recordó los momentos que pasó con el jugador de la NBA: "Extraño ver Harry Potter juntos con nuestros snacks favoritos. Extraño la forma en que me mirabas. Extraño lo feliz que te ponías cuando te preparaba tu desayuno favorito y cómo lo devorabas para luego pedirme más. Extraño nuestras conversaciones profundas y hablar sobre nuestros planes a futuro".
"Extraño verte tan feliz con nuestros gatos. Te extrañamos mucho. Este mundo no es lo mismo sin ti. Eras todo para mí y más", expresó.
"El día que me propusiste matrimonio fue el más feliz de mi vida, saber que iba a pasar el resto de mi vida con mi alma gemela. Íbamos a casarnos pronto y eventualmente formar una familia y vivir en una casa con muchos animales y un jardín".
Y concluyó: "Todo lo que quiero es abrazarte y besarte y tenerte en mis brazos. No sé cómo procesar que ya no estés aquí. Te amo siempre, Brandon, por siempre y para siempre. Por favor, sigue cuidándome desde donde estés, te necesito".
Brandon Clarke fue seleccionado con la 21ª elección del 'draft' en 2019 por los Grizzlies, pasó toda su carrera en Memphis, con promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes en 309 partidos.
Aunque solo partió como titular en 50 de ellos, destacó como un jugador importante por su aportación desde el banquillo.
En la última temporada regular, en la que los Grizzlies acabaron con el sexto peor balance de la liga, Clarke apenas disputó dos partidos por una grave lesión en la pantorrilla que sufrió en diciembre.
Además, el pasado abril fue arrestado en Arkansas bajo cargos de posesión y tráfico de sustancias controladas.