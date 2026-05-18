¡Polémica en Brasil! Ancelotti lo dejó fuera del Mundial por llevar a Neymar: "Merecía estar"

"Evaluamos a Neymar durante todo el año y vimos que en este último periodo jugó con regularidad, lo que mejoró su condición física. Creemos que es un jugador importante y que lo será en este Mundial, que tiene el mismo rol y la misma obligación que los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar en el banquillo, de entrar al campo; tiene la misma responsabilidad que los demás. Es un jugador experimentado, y la verdad es que en algunas posiciones, como la de portero, priorizamos un poco más la experiencia", afirmó Ancelotti.