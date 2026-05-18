Quién es Clovis Nienow y por qué se volvió tendencia tras ver a Shakira

"Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal. Lo que sí sé es lo que siento, y lo que siento es que estoy súper agradecido con Shakira", expresó. Además, señaló que la barranquillera le generó admiración inmediata por su trayectoria y presencia. Nienow también destacó la belleza y el carisma de la artista.