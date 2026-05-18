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Quién es Clovis Nienow y por qué se volvió tendencia tras ver a Shakira

Clovis Nienow es un conductor y actor mexicano que ganó notoriedad tras su encuentro viral con Shakira.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:39 -
  • Redacción web
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Clovis Nienow (nacido el 19 de junio de 1993 en México) es un reconocido modelo, actor, influencer y conductor de televisión.

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Ha consolidado su carrera en el entretenimiento hispano como copresentador del programa matutino Hoy Día en la cadena Telemundo y por su destacada participación en programas de telerrealidad.

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Además de su trabajo en Hoy Día de Telemundo, ha ganado gran popularidad por su participación en realities, como La Casa de los Famosos en 2024. Clovis Nienow es reconocido en México por su trabajo como modelo

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Ha estado vinculado sentimentalmente con figuras del espectáculo como Aleska Génesis.

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Nienow cobró notoriedad viral tras un encuentro con Shakira en un evento previo a la FIFA, donde llamó la atención por sus miradas e interacción con la cantante colombiana.

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Es muy activo en plataformas como Instagram, donde comparte su estilo de vida, deportes extremos y detalles de su trabajo. Su cuenta es Clovis Nienow (@clovisnienow).

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El presentador mexicano habló sobre la entrevista que realizó a la cantante y aseguró que se sentía agradecido por la oportunidad de conversar con ella.

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"Honestamente, yo no sé de lenguaje corporal. Lo que sí sé es lo que siento, y lo que siento es que estoy súper agradecido con Shakira", expresó. Además, señaló que la barranquillera le generó admiración inmediata por su trayectoria y presencia. Nienow también destacó la belleza y el carisma de la artista.

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“Shakira es una mujer admirable, una mujer encantadora, con una trayectoria exitosa y además es una mujer hermosa, no lo puedo negar”, comentó.

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El conductor explicó que, aunque sintió admiración durante el encuentro, estuvo concentrado en desarrollar la entrevista y lamentó que el tiempo fuera tan corto.

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