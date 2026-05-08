Exclusiva: ¿quién es Yonatan Estrada, señalado como líder del Cártel del Diablo?

En otras imágenes, el líder del Cártel del Diablo aparece utilizando indumentaria asociada a cárteles de México, con el rostro cubierto y portando un chaleco antibalas.Un dato relevante señalado por equipos de investigación que han trabajado en la identificación de miembros del “Cártel del Diablo” es que Villanueva aparece en la mayoría de las fotografías con un anillo y un reloj en la mano derecha.Además, en la página de Facebook que utiliza, su foto de perfil destaca específicamente su mano con el anillo visible.Rolando Ponce Canales, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI ), afirmó que Yonatan Levi Estrada Villanueva sería el líder del "Cártel del Diablo", que opera en Yoro, y que además sería el administrador de páginas de redes sociales donde publica videos y mensajes.Al describir a Yonatan, dijo se trata de un hombre no letrado, que solo cursó hasta cuarto grado. Posteriormente, se fue a vivir a México, donde se casó con una ciudadana de ese país, de quien más tarde se divorció.Fuentes confiaron a LA PRENSA Premium que Yonatan Levi Estrada Villanueva, siendo menor de edad, se habría trasladado a México, donde creció y se unió a grupos delictivos vinculados a cárteles de la droga, con quienes habría colaborado durante varios años.