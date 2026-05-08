Exclusiva: ¿quién es Yonatan Estrada, señalado como líder del Cártel del Diablo?

San Pedro Sula, Honduras.

Yonatan Levi Estrada Villanueva está identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como "Cártel del Diablo", y habría habría formado parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que opera en México. Una investigación de LA PRENSA Premium, publicada el 20 de marzo, confirma las versiones sostenidas por la Policia Nacional, que el viernes anunció que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas no sería el principal líder del grupo criminal. Por Ferrera Rodas, quien públicamente ha aparecido en videos lanzando amenazas y retando a los agentes a capturarlo, la Policía Nacional ofrece una recompensa de 500 mil lempiras por información sobre su paradero, aunque han afirmado que esa cifra aumentará y también incluirá a otro líder. LA PRENSA Premium tuvo acceso a fotografías exclusivas de Yonatan Levi Estrada Villanueva, en las que se muestra su rostro, así como algunos de los tatuajes que tiene en el cuerpo, entre ellos un ave fénix. En las fotografías también se observa un escrito en letras góticas que podría corresponder a un estilo chicano (estilo de tatuaje de origen mexicano-estadounidense), asociado a un símbolo de identidad.

En otras imágenes, el líder del Cártel del Diablo aparece utilizando indumentaria asociada a cárteles de México, con el rostro cubierto y portando un chaleco antibalas. Un dato relevante señalado por equipos de investigación que han trabajado en la identificación de miembros del “Cártel del Diablo” es que Villanueva aparece en la mayoría de las fotografías con un anillo y un reloj en la mano derecha. Además, en la página de Facebook que utiliza, su foto de perfil destaca específicamente su mano con el anillo visible. Rolando Ponce Canales, director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI ), afirmó que Yonatan Levi Estrada Villanueva sería el líder del "Cártel del Diablo", que opera en Yoro, y que además sería el administrador de páginas de redes sociales donde publica videos y mensajes. Al describir a Yonatan, dijo se trata de un hombre no letrado, que solo cursó hasta cuarto grado. Posteriormente, se fue a vivir a México, donde se casó con una ciudadana de ese país, de quien más tarde se divorció. Fuentes confiaron a LA PRENSA Premium que Yonatan Levi Estrada Villanueva, siendo menor de edad, se habría trasladado a México, donde creció y se unió a grupos delictivos vinculados a cárteles de la droga, con quienes habría colaborado durante varios años.

Sicariato

Aunque no se conoce con exactitud la fecha, Estrada regresó a Honduras y comenzó a trabajar con un grupo vinculado a los hermanos Urbina Soto, formando parte del brazo armado y de sicarios que operaban en Yoro. Luego se independizó y comenzó a reclutar jóvenes, estableciéndose en distintas comunidades, hasta apoderarse de la distribución de drogas, principalmente marihuana y cocaína. “Ese sujeto se trajo hasta vestimenta que usan los sicarios de los cárteles de Mexico, se apoderó de armas de alto poder y comenzó a utilizar a muchas personas humildes que, por necesidad, se están arriesgando delinquir”, reveló uno de los agentes que desde el año pasado lo investiga. A Yonatan lo describen como un sujeto violento, incluso señalado como sospechoso de haber asesinado a un familiar cercano, así como a varios de sus rivales en disputas por la venta y distribución de drogas, y a otros miembros de su propia agrupación. De la estructura criminal "Cártel del Diablo" circulan videos en los que, según agentes de investigación, se ha identificado la voz de Yonatan Levi Estrada. En ellos se observan hombres con fusiles y pistolas disparando contra víctimas, sin embargo, en redes sociales el grupo niega la autoría de estos hechos.

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