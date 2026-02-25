El Hacha, presunto jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en México

Ciudad de México, México

De acuerdo con fuentes oficiales, miembros de las Secretarías de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron a alias El Hacha, en el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, y decomisaron "dosis de droga y una granada".

Las autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Tlaxcala a Isaac Moreno Romero, alias El Hacha, señalado como responsable regional del cártel Jalisco Nueva Generación y vinculado con secuestros, extorsiones, homicidios y tráfico ilegal de combustibles.

En un comunicado, la SSPC informó que la detención fue resultado de labores de investigación de campo, tras las cuales fuerzas federales localizaron al sospechoso a bordo de un vehículo sin placas de circulación.

La dependencia señaló que, tras detenerlo para una inspección preventiva, le fueron halladas diversas dosis de droga y una granada de fragmentación. Añadió que el detenido es identificado como uno de los principales responsables de una organización criminal con fuerte presencia en la región.

Además, se desempeñaba como jefe de una facción criminal con origen en el estado de Nayarit, donde presuntamente "coordinaba actividades delictivas como secuestros, extorsiones, cobro de piso, homicidios y comercio ilegal de hidrocarburo en la zona".

Las acciones se producen en medio de la presión de Estados Unidos, que ha planteado la posibilidad de realizar operaciones contra los cárteles del narcotráfico que operan en México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier intervención militar estadounidense en territorio nacional.

El arresto ocurre también tras la muerte, el pasado 22 de febrero, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien falleció durante un operativo en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital del estado de Jalisco.