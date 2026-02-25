  1. Inicio
  2. · Honduras

Exempleados de la Alcaldía de Tegucigalpa realizaban cobros ilegales en negocios capitalinos

La denuncia fue confirmada por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien alertó a los capitalinos sobre la modalidad utilizada para exigir dinero por supuestos permisos de operación y construcción

Exempleados de la Alcaldía de Tegucigalpa realizaban cobros ilegales en negocios capitalinos

Las personas señaladas fueron capturadas en la salida a Villa Nueva el martes 24 de febrero.
Tegucigalpa, Honduras.

Exempleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) fueron capturados debido a que se hacían pasar por inspectores de la alcaldía utilizando carnés falsos para realizar cobros ilegales en negocios de la capital.

La denuncia fue confirmada por el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien alertó a los capitalinos sobre la modalidad utilizada para exigir dinero por supuestos permisos de operación y construcción.

Demandas contra alcaldía de El Corpus suman L97 millones

"No se dejen sorprender. Hay vivos usando carnés falsos de la Alcaldía para extorsionar por permisos de operación y construcción", manifestó el edil.

Exempleados de la Alcaldía de Tegucigalpa realizaban cobros ilegales en negocios capitalinos

El alcalde fue enfático al señalar que "está terminantemente prohibido que cualquier funcionario reciba o pida dinero en efectivo", y reiteró que todos los pagos deben realizarse por los canales oficiales establecidos por la municipalidad.

Las personas señaladas fueron capturadas en la salida a Villa Nueva el martes 24 de febrero, donde exigían dinero a propietarios de negocios bajo amenazas de sanciones administrativas.

"Cero tolerancia", subrayó el edil quien aseguró que no se permitirá que exempleados o funcionarios manchen la imagen de la comuna capitalina.

En un comunicado oficial, la AMDC informó que ya se identificó plenamente a los implicados, quienes han sido requeridos para ser puestos a la orden de las autoridades competentes.

La municipalidad reiteró que no tolerará actos de corrupción, sin importar el tiempo que los involucrados hayan laborado en la institución.

Presentan ley para castigar con hasta 10 años de cárcel la difusión de contenido íntimo

Además, hizo un llamado a la población a denunciar a cualquier persona que intente realizar cobros irregulares en nombre de la Alcaldía.

Las autoridades instaron a los afectados a presentar sus denuncias a través del 100, para evitar que más comerciantes sean víctimas de extorsión en la capital hondureña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias