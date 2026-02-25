Prestianni responde tras conocer castigo y manda recado a Valverde: “Vergüenza dan”

La UEFA confirmó este miércoles que Gianluca Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, luego de que el Comité de Apelación desestimara el recurso presentado por el Benfica. El organismo europeo mantuvo la suspensión provisional impuesta al futbolista argentino tras los supuestos insultos racistas dirigidos a Vinícius durante el duelo de ida.

La decisión ratifica la medida adoptada por el Comité de Ética y Disciplina, que determinó apartar temporalmente al atacante mientras se desarrolla la investigación por presunto comportamiento discriminatorio. Según el comunicado oficial, el jugador “seguirá suspendido provisionalmente durante el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible”.

Los hechos se remontan al encuentro disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero, cuando Vinícius anotó el único tanto del partido y celebró junto al banderín de córner. Tras el gol, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni, quien se cubría la boca con la camiseta al momento del cruce verbal, situación que generó tensión inmediata en el campo.