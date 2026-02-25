Prestianni responde tras conocer castigo y manda recado a Valverde: “Vergüenza dan”

La UEFA confirmó este miércoles que Gianluca Prestianni no podrá disputar el partido de vuelta ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, luego de que el Comité de Apelación desestimara el recurso presentado por el Benfica. El organismo europeo mantuvo la suspensión provisional impuesta al futbolista argentino tras los supuestos insultos racistas dirigidos a Vinícius durante el duelo de ida.
La decisión ratifica la medida adoptada por el Comité de Ética y Disciplina, que determinó apartar temporalmente al atacante mientras se desarrolla la investigación por presunto comportamiento discriminatorio. Según el comunicado oficial, el jugador “seguirá suspendido provisionalmente durante el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible”.
Los hechos se remontan al encuentro disputado en Lisboa el pasado 17 de febrero, cuando Vinícius anotó el único tanto del partido y celebró junto al banderín de córner. Tras el gol, el brasileño denunció haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni, quien se cubría la boca con la camiseta al momento del cruce verbal, situación que generó tensión inmediata en el campo.
El lunes anterior ya se había confirmado la suspensión provisional del argentino, luego del nombramiento de un inspector encargado de investigar las acusaciones. Con un informe preliminar sobre la mesa, el Comité disciplinario optó por aplicar la sanción cautelar mientras se emite un fallo definitivo.
Tras conocerse que la apelación del Benfica fue rechazada, Gianluca Prestianni reaccionó en sus redes sociales con un mensaje crítico hacia la decisión. El futbolista publicó una historia en la que cuestionó la falta de sanción en otras acciones del partido y dejó entrever su malestar con el procedimiento disciplinario.
“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real Madrid. Vergüenza dan”, escribió el argentino, acompañando el texto con una imagen de una jugada polémica del encuentro de ida. Minutos después, el mensaje fue eliminado, pero su postura ya había encendido aún más la previa del choque en el Bernabéu.