Defensa pide que Luis Redondo y Carlos Zelaya declaren en caso Sedesol

Tegucigalpa, Honduras.

La defensa legal de varios implicados en el caso denominado “Chequesol” solicitó este miércoles al juez natural que comparezcan como testigos Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, y Carlos Zelaya, exdiputado, con el fin de que expliquen el procedimiento seguido para la aprobación del decreto que dio origen al Fondo de Inversión Social. La petición fue formulada por Darwin García, abogado defensor de varios de los acusados, durante la audiencia inicial que se desarrolla ante el juez Fernando Padilla, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Para efecto de que aclare y explique qué procedimiento se siguió en el Congreso Nacional, cómo fue su aprobación y qué trámites se le dio”, manifestó García, al referirse a la necesidad de escuchar a ambos ciudadanos.

Según el profesional del derecho, la tesis acusatoria del Ministerio Público sostiene que desde la aprobación de ese decreto se habría iniciado la supuesta colusión que hoy se imputa a las 12 personas señaladas en el requerimiento fiscal. "El día de hoy continuamos la audiencia; a la una y media se le va a dar la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie o se oponga a los medios de prueba que ha ofertado la defensa. Luego de escuchado, el juez va a resolver qué prueba reúne la cuestión de admisibilidad, tal como lo establece la norma procesal penal", explicó. García indicó que la solicitud forma parte de la estrategia de defensa y busca acreditar que el decreto legislativo se enmarcó dentro del principio de legalidad. "Ellos tendrán la obligación, si una vez son admitidos como testigos, de rendir su declaración y dar las explicaciones de qué procedimiento se siguió en relación a este tema", añadió. El abogado no descartó que la comparecencia de ambos pueda ampliar el análisis del caso. "Posiblemente podría dar [un giro], porque podrían ampliarse las investigaciones en este tema, pero el hecho es que la defensa quiere escuchar la declaración de estos dos ciudadanos en la audiencia inicial", expresó.

Caso "Chequesol"

La audiencia inicial del caso “Chequesol” continúa contra 12 personas, entre ellas Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada del Congreso Nacional, y José Carlos Cardona Erazo, exministro. El requerimiento fiscal les atribuye 67 delitos de fraude por el supuesto desvío de más de seis millones de lempiras, fondos que estaban destinados a la ejecución de proyectos sociales.