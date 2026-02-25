Corte Suprema de Justicia admite querella de Cossette López contra el Fiscal General

Tegucigalpa

La audiencia de conciliación fue programada para el 4 de marzo.

Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia admitió una querella interpuesta por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, contra el fiscal general Johel Zelaya.

La querella fue presentada en la Secretaría General de la CSJ el pasado 31 de octubre de 2025.

En ese momento, López explicó que su acción legal respondía a declaraciones públicas del fiscal Zelaya, quien, según ella, la difamó y prejuzgó durante la difusión de audios que presuntamente registraban una conversación con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ahora presidente del Congreso Nacional.

La consejera del CNE sostuvo que el fiscal actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al emitir pronunciamientos sobre un caso aún en curso, sin que existieran pruebas formales en su contra.

“Básicamente, él ordenó que la Fiscalía me responsabilizara de algo que él ya asumió como cierto, arrojándose incluso funciones de juez”, declaró López.

Ese mismo día, López también presentó querellas contra los periodistas César Silva y Rony Martínez, ambos vinculados al canal Une TV, por injurias y difamación con publicidad en perjuicio de su honra y el nombre de su hija, quien ha sido mencionada en declaraciones públicas de esos comunicadores.