CNE convoca a nuevas elecciones municipales en Guanaja

Tras confirmarse varias irregularidades en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un nuevo proceso electoral, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
La repetición de las elecciones municipales se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del municipio, según lo ordenado por el TJE en resolución del 30 de enero de 2026.
De acuerdo con el documento oficial, el CNE instruyó a la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas (DOPC) coordinar con los demás organismos electorales y partidos políticos las acciones necesarias para el desarrollo del nuevo proceso en Guanaja.
Asimismo, se ordenó a la Dirección Electoral presentar los requerimientos técnicos y logísticos ante la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE), mientras que la Dirección de Sistemas y Estrategias Tecnológicas deberá adecuar el sistema informático para la realización de los comicios.
La Secretaría General deberá remitir al Pleno de Consejeros el borrador del Reglamento Especial para las elecciones en el nivel electivo de Corporación Municipal de Guanaja, así como el acuerdo de convocatoria correspondiente.
En el documento también se instruye a los encargados del Proyecto de Transporte solicitar el acompañamiento y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas de Honduras para el desarrollo del proceso electoral.
Además, se autorizó a Ana Paola Hall García, consejera presidenta del CNE, a gestionar ante la Secretaría de Educación la habilitación de los centros educativos públicos el domingo 15 de marzo de 2026, con el fin de utilizarlos como centros de votación.
La certificación fue extendida en Tegucigalpa y está firmada por Ana Paola Hall García, consejera presidenta; Marlon David Ochoa Martínez, consejero secretario; Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar, consejera vocal; y Telma Cristina Martínez, secretaria general.
Esta decisión, según el órgano electoral, forma parte de las acciones orientadas a garantizar que los ciudadanos habilitados en Guanaja puedan ejercer el sufragio con transparencia y apego a la ley.