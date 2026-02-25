CNE convoca a nuevas elecciones municipales en Guanaja

Guanaja, Islas de la Bahía.

Tras confirmarse varias irregularidades en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a un nuevo proceso electoral, en cumplimiento de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La repetición de las elecciones municipales se realizará el domingo 15 de marzo de 2026 en todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) del municipio, según lo ordenado por el TJE en resolución del 30 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento oficial, el CNE instruyó a la Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas (DOPC) coordinar con los demás organismos electorales y partidos políticos las acciones necesarias para el desarrollo del nuevo proceso en Guanaja.