Doris Gutiérrez es juramentada como diputada del Parlacen

TEGUCIGALPA, HONDURAS

De acuerdo con el organismo regional, la juramentación fue realizada de manera virtual durante una sesión ordinaria, acto que estuvo a cargo de la presidenta del Parlacen, Karla Gutiérrez, quien tomó la promesa de ley a la nueva parlamentaria mediante Zoom.

La exdesignada presidencial, Doris Gutiérrez, fue juramentada en las últimas horas como diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), cargo que ejercerá durante el período 2026-2030 en representación de Honduras .

La exdesignada presidencial confirmó días atrás que sería integrada a la bancada hondureña dentro del organismo político regional, noticia que, según expresó, recibió con sorpresa, ya que aseguró que no había gestionado ni buscado ocupar ese cargo.

Gutiérrez explicó que la integración del Parlacen se conforma con representantes electos en procesos generales de los países miembros, así como con funcionarios designados conforme a los períodos políticos establecidos en cada nación.

Asimismo, detalló que los parlamentarios que asumirán funciones en los próximos días corresponden a los representantes surgidos de las elecciones generales de 2021, proceso electoral en el que el partido Libertad y Refundación (Libre) obtuvo el triunfo en Honduras.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

En ese sentido, aclaró que los diputados electos en los comicios generales de 2025 iniciarán su período hasta el año 2030, cuando concluya el actual ciclo de representación dentro del Parlacen.