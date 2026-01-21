Tras más de 20 años en cargos públicos, Doris Gutiérrez anuncia su retiro

Doris Gutiérrez, figura histórica de la política hondureña, cierra una extensa trayectoria marcada por su paso por el Congreso Nacional, la gestión municipal y la vicepresidencia de la República, tras más de dos décadas de servicio público desde distintas plataformas políticas.
Doris Gutiérrez, designada presidencial del gobierno de Xiomara Castro, anunció que está lista para cerrar su ciclo en la administración pública y retirarse de la vida política.
Con 77 años de edad, Gutiérrez confirmó que el cargo de designada presidencial será el último de su carrera política, la cual inició en 1998 como diputada suplente, marcando el comienzo de una participación constante en el ámbito legislativo y municipal del país.
En declaraciones sobre el proceso de transición gubernamental, la designada explicó que desde inicios de enero se entregó todos los recursos asignados, incluyendo vehículo oficial, personal y liquidaciones financieras debidamente respaldadas ante las autoridades correspondientes.
Gutiérrez señaló que se mantiene a la espera de la designación del plan Trifinio, una responsabilidad que recaerá en el nuevo designado o designada presidencial que representará a Honduras ante los gobiernos de El Salvador y Guatemala.
Al referirse a su retiro definitivo, la designada presidencial expresó que considera cumplida su misión con el pueblo hondureño, dejando claro que no tiene interés en postularse nuevamente como alcaldesa ni como parlamentaria tras haber ocupado esos cargos en distintos períodos.
La carrera política de Doris Gutiérrez comenzó en las filas del partido Unificación Democrática (UD), cuando en 1998 se desempeñó como diputada suplente del entonces congresista Matías Funes, dando sus primeros pasos en el Congreso Nacional.
En 2006, durante el gobierno de Manuel Zelaya, Gutiérrez asumió como diputada propietaria de la UD, y años más tarde, entre 2010 y 2014, ejerció como regidora del Distrito Central, ampliando su experiencia en la gestión municipal.
Su segundo período como diputada propietaria se registró en 2016 bajo la bandera del Partido Innovación y Unidad–Social Demócrata (Pinu-SD), consolidando su trayectoria en el Legislativo desde diferentes espacios políticos.
Con la llegada de Xiomara Castro a la Presidencia en noviembre de 2021, Doris Gutiérrez se integró a la alianza con Libre que la llevó a ser una de las tres designadas presidenciales, cargo que concluirá el 26 de enero, un día antes de la toma de posesión de Nasry Asfura.