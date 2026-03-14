¡Atención! Ocho horas sin luz en estos sectores de Honduras este domingo 15 de marzo

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que programó diversos cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este domingo 15 de marzo de 2026. Revise si su colonia está entre los lugares afectados.
Los horarios en los que el fluido eléctrico no estará disponible es desde las 8:30 am hasta las 4:30 pm, debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la empresa.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
La Enee pidió comprensión a los hondureños de las zonas afectadas ante las interrupciones del suministro eléctrico.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre estas se encuentran comunidades de El Progreso, Yoro, Santa Cruz de Yojoa y Santa Rita, Yoro.
En varias zonas de El Progreso, Yoro, las cuales se pueden apreciar en la imagen, el servicio de energía eléctrica estará interumpido desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Estos son otros lugares de El Progreso en los que tampoco habrá luz, también en un horario de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde.
Asimismo, en diversos sectores de Santa Rita y Santa Cruz de Yojoa el fluido eléctrico se interrumpirá desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 pm, para realizar el mantenimiento necesario para que las líneas funcionen de manera adecuada.
La Enee recomendó a la ciudadanía de los sectores afectados tomar las medidas necesarias ante la falta de suministro eléctrico.