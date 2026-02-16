¿Cuándo deben repetirse las elecciones municipales en la isla Guanaja?

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras el recuento jurisdiccional de las actas de cierre correspondientes a la elección de alcalde de ese término municipal, determinó que se produjo un empate entre Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, y Kristen Sheray Borden Bush, candidata del Partido Liberal.

El jueves 19 de febrero, es decir, en cuatro días, deberán repetirse las elecciones en el nivel de corporación municipal en Guanaja, Islas de la Bahía, esto si se cumple lo que establece la Ley Electoral de Honduras.

La resolución del recuento jurisdiccional fue emitida el 30 de enero por el TJE y ordena repetir las elecciones municipales en la isla, debido al empate en votos entre ambos aspirantes.

El artículo 289 de la Ley Electoral de Honduras establece que, en caso de empate en los votos o marcas obtenidas, cociente electoral o residuos de votos entre dos o más movimientos o candidatos en cualquier nivel electivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe resolverlo.

La norma indica que el empate debe solventarse mediante un recuento total de votos a través de un escrutinio especial en el nivel electivo donde se produjo. Este procedimiento ya fue realizado.

Si el empate persiste, el CNE debe ordenar la repetición de la elección dentro de los 20 días calendario siguientes a la declaración oficial del empate.

Dado que la declaración del empate fue emitida por el TJE el 30 de enero, el 19 del presente mes sería la fecha límite legal para realizar el nuevo proceso electoral en Guanaja. Sin embargo, en la isla aún no se ha confirmado oficialmente cuándo se celebrarán los comicios para definir la situación política.

Kristen Sheray Borden Bush, candidata del Partido Liberal, expresó sobre la repetición electoral: "Tuvimos una reunión con el jefe de la bancada Liberal (Jorge Cálix), y nos asegura que ya el proceso está en manos del CNE, y ya en estos días va a salir la resolución con la fecha actual".

Borden Bush señaló que la coyuntura que enfrenta Guanaja es un asunto de legalidad y que, como candidata, ejerció su derecho de solicitar un recuento jurisdiccional y posteriormente la repetición de las elecciones, debido al estrecho margen entre ambos aspirantes.

"Pedimos unas elecciones pacíficas, con respeto; el pueblo de Guanaja lo merece. El Tribunal ya lo ordenó; solo está en manos del CNE, que tiene que dar ya la fecha de las elecciones. Tenemos que aceptar la ley y aceptar (el resultado) de lo que salga", dijo Kristen Sheray Borden Bush.

Rollin Dion Kelly Hurlston, candidato del Partido Nacional, rechaza la repetición de los comicios, al argumentar que el CNE le entregó la credencial que lo acreditaba como ganador del cargo días antes del recuento de votos.

"Jamás, no vamos a repetir las elecciones en Guanaja; eso ya está, es una trampa", manifestó Kelly en declaraciones brindadas semanas atrás a medios locales.