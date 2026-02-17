  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sicarios en motocicleta matan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

La víctima, identificada como Óscar Contreras, fue atacada a disparos por sujetos que se conducían en motocicleta cuando se disponía a regresar a Copán junto a su familia.

Sicarios en motocicleta matan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

Óscar Contreras habría sido ultimado a disparos justo cuando él y su familia se disponían a retornar a Copán. Imagen referencial de archivo.

Lempira

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer lunes en Lempira, zona occidental de Honduras.

De acuerdo con los informes preliminares, el crimen se registró en el estacionamiento del balneario Aguas Termales Presidente, ubicado en la comunidad de Arcilaca, municipio de Gracias, Lempira.

La víctima fue identificada como Óscar Fernando Contreras, originario de Santa Rosa de Copán, quien llegó al balneario acompañado de su familia y amigos.

Condenan a 24 años a hombre por matar a su hijastro de 5 años en Cofradía

Contreras habría sido ultimado a disparos por sujetos que se conducían en una motocicleta, justo cuando él y su familia se disponían a retornar a Copán. Su cuerpo sin vida quedó fuera del vehículo.

Al lugar llegaron equipos de Medicina Forense y agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones del caso, del cual aún no se tienen mayores detalles.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias