Sicarios en motocicleta matan a hombre en estacionamiento de balneario en Gracias, Lempira

Lempira

Un hombre murió de forma violenta la noche de ayer lunes en Lempira, zona occidental de Honduras.

De acuerdo con los informes preliminares, el crimen se registró en el estacionamiento del balneario Aguas Termales Presidente, ubicado en la comunidad de Arcilaca, municipio de Gracias, Lempira.

La víctima fue identificada como Óscar Fernando Contreras, originario de Santa Rosa de Copán, quien llegó al balneario acompañado de su familia y amigos.