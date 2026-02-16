  1. Inicio
Guardia mata a motociclista con el que discutía por un parqueo en Tegucigalpa

El cuerpo del joven quedó al lado de un vehículo; quedó con el casco en la mano. Testigos dicen que escucharon un disparo que los alertó

La muerte del motociclista se registró en el transitado bulevar Morazán de Tegugalpa.
Tegucigalpa, Honduras

Un joven motociclista murió de forma violenta en la capital de Honduras tras una acalorada discusión en el bulevar Morazán.

El fallecido, cuya identidad no ha sido revelada, supuestamente había estado discutiendo con un guardia de un local ubicado en el referido lugar.

Testigos dicen haber escuchado la detonación de un arma de fuego y al llegar, un joven yacía sin vida en la acera.

El hombre quedó con el casco en una de sus manos. El infortunado andaba un pantalón y una camiseta negra.

Además, llevaba consigo una mochila azul y en su mano izquierda sujetaba un casco negro.​​​​​​

