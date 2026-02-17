  1. Inicio
Pastor Roy Santos arremete contra Bukele: "Se equivoca al mostrar esa arrogancia"

El reconocido pastor evangélico hondureño pidió evitar confrontaciones innecesarias y defendió que el país defina su propio camino en materia de seguridad.

Pastor Roy Santos arremete contra Bukele: Se equivoca al mostrar esa arrogancia
El pastor hondureño Roy Santos cuestionó la reacción del presidente salvadoreño Nayib Bukele tras la polémica generada por declaraciones del nuevo ministro de Seguridad de Honduras.
El debate surgió luego de comentarios del funcionario Gerzón Velásquez, quien reconoció avances en el plan de seguridad salvadoreño, pero advirtió que no todo modelo puede replicarse automáticamente en otra realidad nacional.
Santos calificó la respuesta del mandatario salvadoreño como innecesaria. “Dio a conocer lo que hay en su corazón, reaccionó de una manera que muchos hemos percibido como altiva e innecesariamente confrontativa”, expresó.
El líder religioso defendió que la comparación territorial realizada por Velásquez es válida. “No está fuera de contexto cuando se habla de extensión territorial, densidad poblacional y características operativas”, sostuvo.
Asimismo, recordó que cada nación enfrenta retos distintos. “Reconocer la efectividad del plan de seguridad implementado en El Salvador no significa copiarlo automáticamente”, afirmó.
El pastor pidió evitar polémicas entre países. “¡Pueblo hondureño, no nos desgastemos en cosas y distracciones innecesarias!”, manifestó en su mensaje escrito en sus redes sociales.

También cuestionó la reacción del gobernante salvadoreño. “El presidente Bukele se equivoca al mostrar esa arrogancia... ¿por qué un gobernante se enoja y ofende cuando el gobierno de otro país quiere buscar su propio camino?”, señaló.
Sostuvo que Honduras tiene derecho a tomar decisiones soberanas y que deberán evaluarse con el tiempo. “Si se equivoca, pues hay que señalarlo... y si acierta, hay que reconocerlo”, expresó.
Además, se refirió a los simpatizantes del mandatario salvadoreño. “Si se exalta constantemente la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿por qué esa misma lógica no aplica cuando Honduras decide evaluar su propio camino?”, cuestionó.
Finalmente, llamó a la oración por el país. “Oremos a Dios para que Honduras avance y alcance el desarrollo que todos soñamos”, concluyó citando el pasaje bíblico de Nehemías 2:18: “Levantémonos y edifiquemos”.
¿Qué dijo Bukele sobre Honduras?

"Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad", escribió Bukele en X, donde adjuntó un fragmento de una entrevista al nuevo ministro de Seguridad de Honduras, Gerzón Velásquez.

"Pero escuchar al nuevo ministro de Seguridad defender los 'derechos humanos' de los criminales es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", añadió el presidente salvadoreño, cuyo mensaje desató una ola de reacciones en Honduras.

