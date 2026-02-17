Jorge Aldana renuncia de forma indefinida a regiduría del Distrito Central

Tegucigalpa

El exalcalde capitalino Jorge Aldana presentó una solicitud formal ante la Corporación Municipal del Distrito Central para ausentarse de manera indefinida y sin goce de salario de su cargo como regidor, argumentando motivos personales.

“De momento presentó ante corporación municipal una solicitud para ausentarse sin goce de sueldo de forma indefinida, por lo que se espera, ante su ausencia, efectuar los procedimientos para que nombre un representante”, indicó Ever Velásquez, regidor municipal.

La petición fue conocida en el seno de la Corporación Municipal durante una de las sesiones ordinarias, donde se dio lectura oficial al documento remitido por el exalcalde Jorge Aldana.

“Esta solicitud se realizó en la segunda reunión de corporación, donde se le dio lectura”, explicó Velásquez.

La ausencia indefinida del exalcalde abre la puerta a un procedimiento legal para su sustitución, el cual deberá seguir los lineamientos establecidos en la normativa vigente para cargos municipales en caso de vacantes temporales o permanentes.

Según el regidor, “muy posiblemente pueda ser Osman Aguilar quien lo pueda sustituir de forma indefinida”, aunque aclaró que el nombramiento deberá cumplir con los pasos formales establecidos por ley.

Velásquez puntualizó que, si la vacante se consolida de manera permanente o indefinida, corresponderá activar el mecanismo institucional para designar al reemplazo que asumirá las funciones dentro de la Corporación Municipal.

“En caso de generarse vacantes de forma permanente o de forma indefinida, estará sujeto para que, a través del Poder Ejecutivo, específicamente por medio de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, se pueda efectuar el nombramiento”, detalló el funcionario.

El proceso, añadió, no depende únicamente de la municipalidad, sino que requiere la intervención del Ejecutivo conforme a lo que establece la ley para este tipo de ausencias en cargos de elección popular.

“Esto sí, a petición claramente de la institución política a la que pertenece, es decir, que en este caso sería del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien debería proponer quién sería el sustituto del exalcalde Jorge Aldana”, explicó Velásquez.

Por otra parte, el entrevistado mencionó que los demás regidores de Libre ya se hicieron presentes a la segunda reunión de corporación municipal del Distrito Central.