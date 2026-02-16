Nasry Asfura juramenta a nuevas autoridades en Derechos Humanos y Transporte Terrestre

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, oficializó este lunes nuevos nombramientos en su equipo de gobierno durante un acto celebrado en Casa Presidencial, como parte de la reorganización institucional impulsada en las primeras semanas de su mandato.
En la ceremonia, la exdiputada del Partido Nacional, Leda Lizethe García asumió como titular de la Secretaría de Derechos Humanos, dependencia clave en la formulación y ejecución de políticas orientadas a la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.
La jornada también incluyó la juramentación de la nueva cúpula del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), ente responsable de regular y supervisar el sistema de transporte en el país.
Emilio Josué Maldonado fue designado como comisionado presidente, junto a Ana Belinda Valenzuela y Maynor Edgardo Canales, quienes se integran como comisionados.
Además, Elmer Rodríguez Zelaya asumió el cargo de secretario general de la institución.
Con estas designaciones, el mandatario continúa estructurando su equipo de trabajo y fortaleciendo áreas estratégicas del Ejecutivo, con el objetivo de consolidar la gestión pública y mejorar la coordinación institucional.