Nasry Asfura juramenta a nuevas autoridades en Derechos Humanos y Transporte Terrestre

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, oficializó este lunes nuevos nombramientos en su equipo de gobierno durante un acto celebrado en Casa Presidencial, como parte de la reorganización institucional impulsada en las primeras semanas de su mandato.

En la ceremonia, la exdiputada del Partido Nacional, Leda Lizethe García asumió como titular de la Secretaría de Derechos Humanos, dependencia clave en la formulación y ejecución de políticas orientadas a la protección de las garantías fundamentales de la ciudadanía.