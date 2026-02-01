Empate electoral obliga a repetir comicios en pequeño municipio de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó repetir los comicios en un plazo máximo de 20 días en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, tras confirmarse un empate en la elección de la Corporación Municipal. La decisión se adoptó luego de analizar un recurso de apelación presentado por Kristen Sheray Borden Bush, candidata del Partido Liberal, quien denunció inconsistencias en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) y solicitó un recuento jurisdiccional.

Ante la decisión, el sábado militantes del Partido Nacional salieron a protestar, pues en días anteriores Dion Kelly recibió la credencial que lo acreditaba como edil de la isla y el alcalde saliente Supurgeon Miller le impuso la banda municipal. Durante el proceso, el TJE verificó actas, revisó los agravios expuestos y autorizó un recuento parcial, concluyendo que los resultados entre los candidatos en contienda quedaron igualados, situación que impide adjudicar el cargo conforme a la legislación electoral vigente.

Ambos aspirantes obtuvieron 1,404 votos cada uno. En su resolución, el Tribunal señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no resolvió de fondo la solicitud de revisión antes de emitir la declaratoria oficial de resultados, lo que vulneró el derecho de petición y el debido proceso. Asimismo, el TJE concluyó que la falta de una verificación oportuna de las inconsistencias denunciadas afectó derechos políticos fundamentales, tanto de la candidata recurrente como de los ciudadanos del municipio. Ante el empate confirmado, el Tribunal ordenó repetir la elección municipal en Guanaja, instruyó que la nueva votación se realice dentro de los próximos 20 días y notificó al CNE para que organice el proceso de manera inmediata.