Johana Bermúdez dice que el PN tiene 90 votos para elegir al procurador

Tegucigalpa, Honduras.

"Tenemos 90 votos listos para nombrar a nuestro procurador y al subprocurador", afirmó Bermúdez.

La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez , aseguró que su bancada ya tiene listos los votos necesarios para respaldar a los candidatos a procurador y subprocurador de la República.

El Congreso Nacional se prepara para una sesión clave el lunes 2 de febrero, donde se abordará la elección del procurador general y del subprocurador, así como la discusión de varios decretos de amnistía incluidos en la agenda legislativa.

Bermúdez explicó que el Partido Nacional propone a Dagoberto Aspra como procurador general. Según la congresista, Aspra es "un hombre leal, honesto, conocedor del derecho internacional y muy comprometido con la legislación hondureña".

Sobre el subprocurador, la diputada indicó que el Partido Liberal definirá su candidato en los próximos días, aunque el notario José Francisco Quiroz ya cuenta con respaldo. La elección de estos cargos requiere al menos 86 votos en el pleno, por lo que los partidos deben negociar y alcanzar consensos.

La diputada subrayó que la gestión saliente "expuso y arriesgó la soberanía y la confianza del Estado", lo que hace urgente concretar los nombramientos.