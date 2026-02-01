Detienen a alias la china, pareja de pandillero extraditado a El Salvador

Ilama, Santa Bárbara

Una mujer, presunta integrante de la Pandilla 18, fue detenida este domingo durante una operación ejecutada por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) en el municipio de Ilama, departamento de Santa Bárbara.

De acuerdo con información preliminar, la detenida es conocida con el alias de la china, tiene 19 años de edad, es residente en Tegucigalpa y ostenta el rango de “Jaina” dentro de la Pandilla 18.

Asimismo, las investigaciones señalan que la joven sería la encargada de introducir droga al centro penal de Ilama, en Santa Bárbara. También se informó que mantiene una relación sentimental con el pandillero Jonathan Guzmán, alias “el Morro”, uno de los cabecillas de la Pandilla 18 en El Salvador, quien fue extraditado a ese país.