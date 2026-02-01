Tabla de LaLiga tras agónico triunfo del Real Madrid y distancia con Barcelona

¡Dramático triunfo! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa regresa al triunfo y lo hizo este domingo luego de vencer por 2-1 al Rayo Vallecano en el duelo correspondiente a la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026.
La 'casa blanca' estaba igualando 1-1 y en el tiempo agregado, pero con un gol de penalti del francés Kylian Mbappé en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte permitió darle un nuevo triunfo a su equipo y avivar la pelea por el título.
Tras este resultado, el Barcelona se mantiene como líder de la Liga Española 2025-2026 con 55 unidades; los azulgranas no fallaron en esta fecha y sumaron tres puntos claves luego de vencer al Elche (1-3) este sábado.
El Real Madrid de Arbeloa se mantiene en la segunda posición, ahora con 54 puntos, y es perseguido por el Atlético de Madrid que empató en su duelo de la fecha 22 ante el Levante (0-0); los colchoneros son terceros con 45.
Por su parte, el Villarreal se estanca en el cuarto puesto con 42 unidades luego de igualar 2-2 ante el Osasuna. Le sigue el RCD Espanyol en la quinta plaza con 34 y el Real Betis completa los puestos europeos con 32.
Celta de Vigo es séptimo con 32, Real Sociedad es octavo con 27, Osasuna noveno con 26 y Alavés con Girona empatan en puntos con 25 cada uno. Equipos como el Sevilla y Athletic siguen decepcionando, ya que se encuentran en el puesto 13 y 14, respectivamente, con 24 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga Española 2025-2026
En la zona roja de la tabla, se mantienen los mismos protagonistas. El RCD Mallorca roza la salida de los puestos del descenso al alcanzar sus 21 puntos; este lunes se enfrenta al Sevilla. En el penúltimo lugar está el Levante del catracho Kervin Arriaga con 18 unidades y el Real Oviedo dio la sorpresa al triunfar ante Girona (1-0), pero se quedó siempre en el último lugar con 16.