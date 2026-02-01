Tabla de LaLiga tras agónico triunfo del Real Madrid y distancia con Barcelona

Madrid, España.

¡Dramático triunfo! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa regresa al triunfo y lo hizo este domingo luego de vencer por 2-1 al Rayo Vallecano en el duelo correspondiente a la jornada 22 de la Liga Española 2025-2026.

La 'casa blanca' estaba igualando 1-1 y en el tiempo agregado, pero con un gol de penalti del francés Kylian Mbappé en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte permitió darle un nuevo triunfo a su equipo y avivar la pelea por el título.

Tras este resultado, el Barcelona se mantiene como líder de la Liga Española 2025-2026 con 55 unidades; los azulgranas no fallaron en esta fecha y sumaron tres puntos claves luego de vencer al Elche (1-3) este sábado.