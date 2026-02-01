Real Madrid vs Rayo Vallecano, EN VIVO hoy en LaLiga: hora y dónde ver

Madrid, España.

Con la incertidumbre de la reacción del aficionado del Santiago Bernabéu tras el reencuentro con la decepción, en el retroceso de lo avanzado en Lisboa con una nueva derrota de deshonra, obligado a jugar de nuevo ante el Benfica por una plaza en octavos de final tras caerse del top ocho de 'Champions', el Real Madrid encara la obligación de levantarse de nuevo ante un Rayo irregular.

La había conseguido el técnico de la casa tras un estreno con batacazo, eliminado de la Copa del Rey en Albacete, con tres triunfos consecutivos y una progresión en la imagen del equipo con su mayor goleada, 6-1 al Mónaco, y con fortaleza en La Cerámica (0-2). Pero todo se desplomó en Da Luz, el estadio de la décima, con una imagen poco competitiva para la ' Champions '. El 4-2 que sacó del top ocho al Real Madrid cuando le servía el empate y devuelve las dudas que debe enterrar ante el Rayo.

Incapaz de asentar las buenas sensaciones el Real Madrid e sta temporada, ni con Xabi Alonso de inicio, ni con Álvaro Arbeloa en el presente, el regreso a LaLiga con el asedio al Barcelona busca una nueva reacción.

Superado un enero negro en el que perdió la final de la Supercopa de España, su puesto de privilegio en la Liga de Campeones y dejó una temprana eliminación de Copa, el Real Madrid inicia febrero con dos semanas despejadas de partidos, uno cada fin de semana, y tiempo para trabajar lo que no pudo Arbeloa.

Se espera alguna decisión de un técnico al que se le apunta inmovilista con sus estrellas. Se defiende argumentando que siempre quiere a los mejores del mundo en el campo, lo que convierte en intocables a jugadores como Vinícius, Jude Bellingham o Mbappé , y reduce las opciones de cambios en los partidos. Acaba provocando enfados como el de Güler en Da Luz. Tras sus gestos, le toca hablar a Arbeloa. Castigo o titularidad.

La suplencia se podría sostener desde un cambio de posición de Fede Valverde si entiende Arbeloa que ha llegado el momento de que Dani Carvajal comience a tener minutos. Desde el clásico del 26 de octubre, última aparición antes de una artroscopia, apenas ha disfrutado de 27 minutos. Convocado desde la primera cita de enero. Instalado en un papel secundario y sin opción de revertirlo por la falta de minutos que le den ritmo de competición.

La opción de buscar mayor solidez aumentando el músculo en el centro del campo, con Valverde o Camavinga junto a Tchouaméni, asoma como opción alterna a Güler. También tiene opciones de recuperar la titularidad Rodrygo Goes en detrimento de Franco Mastantuono en el extremo derecho. El brasileño representó la frustración del madridismo con su expulsión en Lisboa. Arbeloa aún no recupera a Trent, Rüdiger ni Mendy. A Militao le quedan dos meses de baja por cumplir.

El foco también estará en la grada del Bernabéu . Tras lo ocurrido ante el Levante, cuando el aficionado apuntó a los jugadores tras la pérdida de la final de la Supercopa y el despido de Xabi Alonso, la imagen ante el Benfica vuelve a generar la duda. Arbeloa pidió apoyo, confiado en que desde el trabajo de las dos próximas semanas, verá la mejoría.

El Rayo Vallecano , por su parte, afronta el derbi madrileño tras una semana especialmente dura por la difícil situación deportiva que atraviesa. Una victoria en las últimas jornadas ligueras, resumidas en ocho puntos de 33 posibles, mantiene al equipo en una cuesta abajo sin frenos que tiene que tratar de frenar y revertir lo antes posible.

En estos once últimos partidos ligueros el equipo solo ha marcado cinco goles y por contra ha encajado dieciocho, unas cifras que hacen muy difícil rentabilizar cada tanto anotado, sobre todo cuando en siete de esos once encuentros no ha visto puerta contraria.

Este pobre bagaje no es por falta de efectivo, ya que cuenta en su plantilla con tres delanteros (Randy Nteka, Sergio Camello y Alemao) y futbolistas de segunda línea desde la mediapunta y los extremos (Isi Palazón, Álvaro García, Jorge De Frutos, Carlos Martín, Fran Pérez y ahora también Ilias Akhomach) de clara vocación ofensiva.

Para este partido la buena noticia para Iñigo Pérez es que recupera a sus dos derechos laterales, el albanés Iván Balliu y el rumano Andrei Ratiu. Los dos han superado sus respectivas lesiones y podrán ser de la partida. Lo más probable es que el titular sea Ratiu y el técnico navarro no tenga que buscar alternativas de jugadores a pierna cambiada para ese carril diestro.

La principal duda reside en el ataque ya que Jorge de Frutos podría repetir como máxima referencia ofensiva con el internacional marroquí Ilias Akhomach de enganche en la mediapunta.

Ganar no será fácil pero en el Rayo están convencidos de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto vallecano solo ha ganado en una de sus veintidós visitas ligueras, el 21 de enero de 1996. Desde entonces quince partidos con trece derrotas y dos empates, el último a cero el 5 de noviembre de 2023.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mumin, Chavarría; Pathé Ciss, Pedro Díaz; Isi, Ilias, Álvaro García; y De Frutos.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (Comité Castellano-Manchego) .

Estadio: Santiago Bernabéu.

Transmite: Sky Sport.

Hora: 9:00 am-13:00 GMT. EFE