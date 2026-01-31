Barcelona triunfa ante Elche con un gran Lamine Yamal y se afianza en LaLiga

El FC Barcelona está arriba en el marcador 1-3 contra el Elche en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Española 2025-2026.
A los seis minutos, lindo pase filtrado de Dani Olmo entre el central y el lateral del Elche, Lamine Yamal se va solito, elude a Iñaki Peña, que dudó mucho en salir a achicar, y el delantero azulgrana lo regateó para definir a placer con la derecha.
Encontró el Elche el empate en una jugada con el Barça poniendo la línea del fuera de juego en el mediocampo, se escapa Álvaro Rodríguez desde atrás, superó en velocidad a Eric García y anota de zurda ante Joan García en el 29'. Buen acción del exdelantero del Real Madrid.
SIGUE ACÁ EL MINUTO A MINUTO:
El Barça consiguió el segundo gol tras jugada de Lamine que se inventó un pase maravilloso para Frenkie de Jong, el neerlandés, regateó a Iñaki Peña y decide ceder atrás de nuevo para que Ferran Torres reviente las mallas con un fuerte derechazo, en el 40'.
El líder Barça se rehizo de la derrota en Anoeta, donde vio mermada su distancia ante el Real Madrid a un solo punto, y tras ganar al Real Oviedo quiere volver a ganar en el Martínez Valero para presionar al equipo blanco antes de que los de Arbeloa afronten el derbi madrileño el domingo contra el Rayo en el Santiago Bernabéu.
Hansi Flick apuesta por la vuelta de Ferran Torres al equipo titular. El valenciano es el máximo goleador del equipo azulgrana en Liga con 11 dianas. El técnico alemán a Dani Olmo y Fermín López en el once ante la baja de Pedri.
En cambio Sarabia presenta cambios en el 11 del Elche. Entra John en defensa en detrimento de Petrot. Mendoza aparece de nuevo en un equipo titular ante la baja de Febas y André da Silva acompañara a Álvaro Rodríguez en ataque.
ALINEACIONES TITULARES: ELCHE:
ELCHE: Iñaki Peña, Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Aguado, Mendoza, Diangana, Álvaro Rodríguez y André Da Silva.
BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Frenkie de Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Raphinha y Ferran Torres.
HORA: 2.00 PM, de Honduras.
TRANSMITE: ViX Premium / Tigo Sports y Sky Sports.
ESTADIO: Martínez Valero.