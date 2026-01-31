Barcelona triunfa ante Elche con un gran Lamine Yamal y se afianza en LaLiga

Elche, España.

El FC Barcelona está arriba en el marcador 1-3 contra el Elche en el estadio Martínez Valero, en el partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga Española 2025-2026.

A los seis minutos, lindo pase filtrado de Dani Olmo entre el central y el lateral del Elche, Lamine Yamal se va solito, elude a Iñaki Peña, que dudó mucho en salir a achicar, y el delantero azulgrana lo regateó para definir a placer con la derecha.

Encontró el Elche el empate en una jugada con el Barça poniendo la línea del fuera de juego en el mediocampo, se escapa Álvaro Rodríguez desde atrás, superó en velocidad a Eric García y anota de zurda ante Joan García en el 29'. Buen acción del exdelantero del Real Madrid.

