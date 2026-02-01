Temperaturas en Honduras podrían descender hasta los cinco grados centígrados

Tegucigalpa

Un frente frío que provocará lluvias entre moderadas e intensas y un descenso significativo de las temperaturas ingresó ayer sábado a Honduras, con mayor impacto en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Según los pronósticos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del oeste y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

Debido a este nuevo frente frío -que se suma a otro registrado la semana pasada y que dejó lluvias durante cuatro días consecutivos—, el organismo de protección civil declaró alerta verde (preventiva) en cuatro departamentos y alerta amarilla (vigilancia) en tres más.

Estas alertas abarcan principalmente el oeste del país y toda la franja costera, desde la frontera con Guatemala hasta los límites con Nicaragua.