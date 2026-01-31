Copeco eleva alerta amarilla en tres departamentos por frente frío

San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este sábado 31 de enero que elevó a alerta amarilla a departamentos, mientras que otros cuatro permanecerán en alerta verde. Islas de la Bahía, Atlántida y Colón se encuentran en alerta amarilla por 72 horas a partir de este mediodía, debido a los daños recientes, la saturación de suelos y la cercanía de un nuevo frente frío.

Asimismo, la institución dijo que se mentiene la alerta verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, para mantener la vigilancia ante posibles afectaciones en estas zonas. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este sábado por la tarde ingresará al país un frente frío acompañado de la masa de aire frío número 11, que traerá cielo nublado, temperaturas bajas y lluvias intermitentes en el norte y noroccidente.

En el centro y el resto del occidente se esperan lloviznas débiles y temperaturas bajas, condiciones que podrían intensificarse en las próximas horas. Copeco hizo un llamado a la población que habita cerca de ríos o en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones para que adopten medidas preventivas, y de ser posible, evacuen a lugares seguros.