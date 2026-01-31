  1. Inicio
Copeco eleva alerta amarilla en tres departamentos por frente frío

De acuerdo con Cenaos, este sábado por la tarde ingresará al país un frente frío acompañado de la masa de aire frío número 11, que traerá cielo nublado, temperaturas bajas y lluvias intermitentes

Islas de la Bahía, Atlántida y Colón se encuentran en alerta amarilla por 72 horas a partir de este mediodía.

 Foto: Copeco
San Pedro Sula, Honduras.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó este sábado 31 de enero que elevó a alerta amarilla a departamentos, mientras que otros cuatro permanecerán en alerta verde.

Islas de la Bahía, Atlántida y Colón se encuentran en alerta amarilla por 72 horas a partir de este mediodía, debido a los daños recientes, la saturación de suelos y la cercanía de un nuevo frente frío.

Hasta a tres grados bajarán temperaturas en Honduras por frente frío

Asimismo, la institución dijo que se mentiene la alerta verde en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, para mantener la vigilancia ante posibles afectaciones en estas zonas.

De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este sábado por la tarde ingresará al país un frente frío acompañado de la masa de aire frío número 11, que traerá cielo nublado, temperaturas bajas y lluvias intermitentes en el norte y noroccidente.

En el centro y el resto del occidente se esperan lloviznas débiles y temperaturas bajas, condiciones que podrían intensificarse en las próximas horas.

Copeco hizo un llamado a la población que habita cerca de ríos o en zonas vulnerables a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones para que adopten medidas preventivas, y de ser posible, evacuen a lugares seguros.

Tromba marina deja viviendas con daños en Puerto Cortés

Se recomienda no cruzar ríos, quebradas o riachuelos que presenten crecidas por las lluvias, ya que esto representa un riesgo grave.

Ante la presencia de vientos fuertes, Copeco aconseja asegurar techos, limpiar canaletas, desagües y canales, así como retirar basura de los alrededores para evitar inundaciones.

