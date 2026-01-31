Tromba marina deja viviendas con daños en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras.

El evento sorprendió a los habitantes del sector, quienes lograron captar el momento en varios videos difundidos en redes sociales. En una de las grabaciones se escucha a un vecino alertar mientras observa la escena: "Techos volando, señores. Cuidado, aquí en Los Mangos".

La mañana de este sábado 31 de enero, vecinos de los barrios Los Mangos y La Laguna, en Puerto Cortés, reportaron daños en varias viviendas tras el paso de un fenómeno atmosférico que, según testigos, se comportó como una tromba marina .

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran láminas desprendidas y viviendas con daños visibles, producto de los fuertes vientos que azotaron la zona en cuestión de minutos.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas ni tampoco un dato exacto de cuántas son las viviendas afectadas; sin embargo, los pobladores manifestaron temor ante la intensidad del fenómeno y la rapidez con la que se desarrolló.

Cabe señalar que el departamento de Cortés permanece bajo alerta verde desde las 6:00 de la tarde del jueves 29 de enero, debido a las lluvias recientes que han incrementado el riesgo en zonas vulnerables.

Otros departamentos que también permanecen en alerta verde son: Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios.

Copeco explicó que la declaratoria de alerta verde busca fortalecer la vigilancia y la preparación de los comités de emergencia locales y municipales, así como activar protocolos de prevención ante cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.