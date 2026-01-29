Copeco deja en alerta verde a siete departamentos de Honduras por frente frío

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó mantener en alerta verde por 72 horas a siete departamentos del país debido a los daños registrados, la saturación de suelos, inundaciones en distintos sectores y la proximidad del ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional.
La medida entra en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 29 de enero y abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, donde las lluvias recientes han elevado el nivel de riesgo en zonas vulnerables.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el viento del noreste continuará transportando humedad hacia el territorio, lo que generará lluvias y lloviznas débiles y dispersas en regiones del norte, occidente y centro del país.
El pronóstico también indica temperaturas frescas en horas de la mañana, con un leve ascenso durante la tarde, aunque con condiciones inestables que podrían mantener suelos saturados y propensos a deslizamientos y anegaciones.
COPECO explicó que la declaratoria de alerta verde busca fortalecer la vigilancia y la preparación de los comités de emergencia locales y municipales, así como activar protocolos de prevención ante cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.
Recomendaciones
Copeco recomendó a las personas que habitan cerca de ríos o en zonas propensas a deslizamientos, derrumbes, deslaves, hundimientos e inundaciones, tomar medidas preventivas y considerar evacuaciones tempranas hacia lugares seguros si el riesgo aumenta.
Asimismo, pidió a la población evitar cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos que presenten crecidas repentinas producto de las lluvias, ya que representan uno de los mayores peligros durante este tipo de eventos.
Ante la presencia de vientos racheados, el organismo también instó a asegurar techos y objetos sueltos en las viviendas, además de limpiar canaletas, cunetas, desagües y tragantes para reducir la posibilidad de inundaciones urbanas.
Otra de las recomendaciones incluye la correcta disposición de la basura, con el fin de evitar obstrucciones en los sistemas de drenaje que puedan agravar acumulaciones de agua en calles y comunidades.
Copeco además sugirió a la Dirección de la Marina Mercante aplicar sus protocolos de seguridad y restringir la navegación de embarcaciones de mediano y pequeño calado en el Caribe hondureño durante los días señalados, debido al oleaje alterado.