Copeco deja en alerta verde a siete departamentos de Honduras por frente frío

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) determinó mantener en alerta verde por 72 horas a siete departamentos del país debido a los daños registrados, la saturación de suelos, inundaciones en distintos sectores y la proximidad del ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional.

La medida entra en vigencia a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves 29 de enero y abarca los departamentos de Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Gracias a Dios, donde las lluvias recientes han elevado el nivel de riesgo en zonas vulnerables.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el viento del noreste continuará transportando humedad hacia el territorio, lo que generará lluvias y lloviznas débiles y dispersas en regiones del norte, occidente y centro del país.

El pronóstico también indica temperaturas frescas en horas de la mañana, con un leve ascenso durante la tarde, aunque con condiciones inestables que podrían mantener suelos saturados y propensos a deslizamientos y anegaciones.

COPECO explicó que la declaratoria de alerta verde busca fortalecer la vigilancia y la preparación de los comités de emergencia locales y municipales, así como activar protocolos de prevención ante cualquier incidente derivado de las condiciones climáticas.