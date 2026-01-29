Sargazo invade playas de Tela: ¿cuál es la causa y qué es?

Tela, Atlntida

Tras las intensas lluvias provocadas por el frente frío que azota el país, las emblemáticas playas de las comunidades de Triunfo de la Cruz y La Ensenada, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, litoral de Honduras, se encuentran cubiertas por extensas alfombras de sargazo, un fenómeno que afecta la estética del paisaje y la actividad turística.

La remoción del sargazo, que es una macroalga, representa un reto logístico para las autoridades locales, considerando que la prioridad inmediata es la recuperación de los daños provocados por las inundaciones. La Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tela informó que ya se ha planificado la limpieza de las playas afectadas.

“Estamos a la espera de que cesen las lluvias y de que la maquinaria esté disponible, ya que actualmente todo el equipo está concentrado en rehabilitar los pasos y vías dañadas por las precipitaciones”, explicó José Cano, jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Tela, a LA PRENSA.

El sargazo, al descomponerse, puede reducir los niveles de oxígeno en el agua y causar daños a los ecosistemas marinos si no se retira a tiempo. Por ello, la pronta rehabilitación de las playas resulta clave para los emprendedores turísticos de las aldeas garífunas de Triunfo de la Cruz y La Ensenada.