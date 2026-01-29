Sargazo invade playas de Tela: ¿cuál es la causa y qué es?

Tras las intensas lluvias provocadas por el frente frío que azota el país, las emblemáticas playas de las comunidades de Triunfo de la Cruz y La Ensenada, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, litoral de Honduras, se encuentran cubiertas por extensas alfombras de sargazo, un fenómeno que afecta la estética del paisaje y la actividad turística.
La remoción del sargazo, que es una macroalga, representa un reto logístico para las autoridades locales, considerando que la prioridad inmediata es la recuperación de los daños provocados por las inundaciones. La Unidad Municipal Ambiental (UMA) de Tela informó que ya se ha planificado la limpieza de las playas afectadas.
“Estamos a la espera de que cesen las lluvias y de que la maquinaria esté disponible, ya que actualmente todo el equipo está concentrado en rehabilitar los pasos y vías dañadas por las precipitaciones”, explicó José Cano, jefe de la Unidad Municipal Ambiental de Tela, a LA PRENSA.
El sargazo, al descomponerse, puede reducir los niveles de oxígeno en el agua y causar daños a los ecosistemas marinos si no se retira a tiempo. Por ello, la pronta rehabilitación de las playas resulta clave para los emprendedores turísticos de las aldeas garífunas de Triunfo de la Cruz y La Ensenada.
La afectación causada por el sargazo también se extiende a otros destinos del litoral atlántico hondureño, con reportes similares en las playas de Trujillo, Roatán y Cayos Cochinos.
Este tipo de alga se forma por una combinación de factores, entre ellos el aumento de la temperatura del mar, la abundancia de nutrientes, como nitrógeno y fósforo provenientes de ríos y actividades humanas, y las corrientes marinas que transportan el sargazo hacia el Caribe.
Efectos del cambio climático
Cano subrayó que la llegada masiva de sargazo no es un fenómeno exclusivo de Honduras, sino una crisis ambiental que afecta a todo el Arrecife Mesoamericano.
Países como México, Belice y Guatemala también enfrentan situaciones críticas debido a la dinámica de las corrientes oceánicas y a los fenómenos naturales asociados al cambio climático.
“Este fenómeno se repite ahora con mayor frecuencia. Debido al cambio climático, lo vemos cada dos años, cuando anteriormente ocurría cada diez”, advirtió Cano, al referirse a la aceleración de este impacto ambiental. “Nuestras ciudades costeras poco a poco van a tener que convivir con este fenómeno, algunas en mayor escala”, añadió.
Otro problema
Además del sargazo, Cano señaló un problema persistente en la playa urbana de Tela: la acumulación de desechos sólidos. Estos residuos, según las autoridades municipales, son arrastrados por las corrientes marinas, posiblemente desde Guatemala, lo que añade complejidad a las labores de limpieza costera.
La zona más afectada por esta contaminación es el Parque Nacional Jeanette Kawas, de acuerdo con inspecciones realizadas por personal de la Unidad Municipal Ambiental de Tela.