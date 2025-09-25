Musulmanes saudíes impulsan el islam entre los garífunas hondureños

En Honduras existen mezquitas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca, donde la mayoría de asistentes son emigrantes árabes. El caso de Triunfo de la Cruz resulta singular, pues la población es principalmente garífuna. Pero según Alí, desde hace varias décadas, hay alrededor de 500 convertidos en comunidades ubicadas en la costa caribeña de Honduras, como Limón, Travesía, Masca, Santa Fe y también en Estados Unidos.“Esta es la primera mezquita en territorio garífuna. Es una historia grande. Ahorita tenemos personas adultas en la mezquita, aunque algunos se han ido a Estados Unidos y Belice, y 38 niños a quienes enseñamos garífuna, porque nuestra lengua se está perdiendo, además de árabe y el islam. Los estamos preparando”, explica Ismael, quien recuerda que “al hacer la <i>shahada</i>” los musulmanes le asignaron el segundo nombre Alí. El de nacimiento es Ismael Suazo.