Las universidades deben adaptar planes académicos ahora a la IA física

Según el informe <a rel="nofollow" href="https://reports.weforum.org/docs/WEF_Physical_AI_Powering_the_New_Age_of_Industrial_Operations_2025.pdf">IA física: Impulsando la nueva era de las operaciones industriales, publicado este mes por el Foro Económico Mundial (WEF, WorldEconomicForum) junto a Boston Consulting Group</a>, los robots inteligentes ya son capaces de tomar decisiones en tiempo real y ejecutar tareas complejas con un nivel de autonomía que antes parecía inalcanzable.La introducción de estos sistemas plantea la necesidad urgente de rediseñar las competencias de la fuerza laboral. El WEF recomienda impulsar programas de <i>reskilling</i>, es decir, la adquisición de nuevas habilidades, y de <i>upskilling</i>, enfocados en la actualización y perfeccionamiento de capacidades. Sólo de esta manera los trabajadores podrán integrarse a un ecosistema en el que la colaboración con las máquinas será constante, advierten.En ese futuro cercano, las oportunidades laborales estarán vinculadas a funciones como supervisores de robots, responsables de coordinar procesos automatizados; entrenadores de IA, encargados de enseñar nuevas tareas a los sistemas inteligentes; optimizadores de sistemas, especialistas en detectar mejoras en la eficiencia y el rendimiento de las operaciones.