Hackers aseguran que es posible descubrir a los ciberacosadores anónimos

San Pedro Sula, Honduras

Respecto a las páginas web o blogs desde los cuales ejercen ciberacoso o difunden contenido ofensivo, la identificación también es posible, según expertos. Todo dominio en internet requiere un registro que incluye información personal, aunque esté oculta por servicios de privacidad.

Una persona no necesita ser experta para obtener información general sobre quién utiliza un determinado dominio web, solo debe utilizar el procolo Whois en la IANA (Internet Assigned Numbers Authority, en español Autoridad de Asignación de Números de Internet) o la herramienta de búsqueda de datos de registración de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, en español Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números).

Varios ethical hackers (hacker éticos) hondureños consultados por La Prensa le advierten a los acosados que, aunque la investigación demanda muchas horas de trabajo, es posible dar con una persona que está ejecutando ataques desde una cuenta anónima o un sitio web pirata.

“Si alguien me pregunta si hay un software que extrae la identidad de una persona oculta en redes sociales, que utilizó un teléfono, un correo, la respuesta rápida es no, no lo hay, no hay una herramienta mágica que viole la privacidad del usuario en redes sociales. Sin embargo, lo que se utiliza en estos casos es una combinación de software; varias herramientas que analizan la huella digital del usuario”, dice el ethical hacker identificado como Dano (@danojbt) en la red social X.

En una entrevista telefónica con La Prensa, Dano explicó que estas herramientas sacan a la luz “con quienes se comunica (el agresor), qué palabras usa y analiza todo el ciberespacio, qué otras cuentas, qué otras publicaciones tienen la misma gramática, la misma imagen, la misma fecha de creación de la cuenta”.

Agrega que “hay software que permite dar con la primera letra del correo y la terminación, si es Gmail, Hotmail. Eso sí, se puede craquear, pero toma otro proceso. En teoría sí, pero es complejo”.

Dano, quien en X se describe como hacker y fundador de empresas de tecnología, experto en seguridad nacional y defensa nacional en temas de contraterrorismo digital y ethical hacking, dice que en estas investigaciones a través de la tecnología descubren frases específicas, horarios de conexión o incluso cuentas falsas vinculadas a correos electrónicos reales.

“En muchos casos qué es lo que se hace: se hace algo que se llama análisis OSINT (Open Source Intelligence), relacionado con bigdata. En este caso, si queremos encontrar a una persona haciendo bullying digital de una escuela, se analizan todos los estudiantes, se analiza la escuela, comúnmente se analiza las edades de los estudiantes si dentro de los 17 años para abajo tienen subcomunidades, se analizan esas subcomunidades y se va viendo patrones y se va identificando, por ejemplo, que esta cuenta falsa tiene agregado a este que es un usuario que utiliza en Xbox, para dar una idea. Ahí ya tenemos un indicio”, ejemplifica.

En el ciberacoso escolar, “como son menores de edad, hay cuenta de control parental en la mayoría de los casos, es decir, el papá utilizó el dato de él para crear el correo, comúnmente es así cuando están creando un correo a un menor de edad. Esos datos si aparecen en el software y uno puede decir: esta persona es la que está haciendo este acoso”.

“Otros caso muy hipotético es cuando queremos descubrir quién está detrás de grupos o mensajes de extorsión o grupos que publican material ilícito de mujeres y de menores. Ese ya es otro tema mucho más avanzando. La gente dice que Telegram y Signal son bien seguros, es mentira. Son seguros, al igual que WhatsApp en que nadie va a interceptar los mensajes, pero la huella digital siempre puede ser recuperada sin ningún problema”, advierte.