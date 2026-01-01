María Antonieta Mejía reprende a Orlando Ponce por comentario contra consejeras del CNE

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía respondió a un comentario del periodista Orlando Ponce Morazán relacionado con el proceso electoral y con las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.
La respuesta de Mejía surgió luego de que Ponce Morazán cuestionara la decisión del CNE de no realizar el escrutinio de 431 actas con inconsistencias correspondientes a la Alcaldía del Distrito Central, calificando de “mandaderas” a las funcionarias electorales.
"Cuando la picardía no tiene límites. Se negaron las mandaderas del CNE a hacer el escrutinio de las 431 actas con inconsistencias de la alcaldía del DC porque sabían que Jorge Aldana ganaba. Yo no creo que el gordito se quede así. Viene la madre de las batallas.", escribió Ponce Morazán.
En ese sentido, la designada presidencial dijo que mantiene respeto personal hacia el periodista Orlando Ponce, pero advirtió que existen límites que no deben cruzarse en la discusión pública, más allá de las diferencias ideológicas o políticas.
Mejía señaló que no se debe normalizar el uso de expresiones sexistas para desacreditar a funcionarias públicas, al considerar que ese tipo de lenguaje no constituye una crítica política válida.
“Llamar ‘mandaderas’ a mujeres que ejercen un cargo institucional no es una crítica política; es una descalificación por razón de género”, expresó Mejía.
Asimismo, recordó que la ley establece instancias y tiempos claros para cada proceso electoral, y que respetarlos es una forma de defender la voluntad expresada en las urnas, advirtiendo que ignorarlos o pretender reiniciar procesos no es valentía política.
La designada presidencial añadió que el debate democrático debe sostenerse con argumentos, responsabilidad y respeto, y no mediante expresiones misóginas que, a su juicio, debilitan la institucionalidad.
El periodista Orlando Ponce Morazán respondió señalando que el respeto entre ambos es mutuo y que se conocen desde hace varios años, recordando incluso que han coincidido en al menos tres campañas políticas.
Ponce Morazán sostuvo que el adjetivo de “mandaderos” ha sido aplicado tanto a hombres como a mujeres, al afirmar que los consejeros electorales actúan como “mandaderos de los políticos que los nombran desde el Congreso Nacional”.
Aunque dejó claro que no comparte las ideas de la designada presidencial electa, el periodista deportivo concluyó su respuesta deseándole lo mejor.
Orlando Ponce Morazán es un reconocido periodista deportivo y del ámbito de opinión política. Es parte de programas en la corporación Televicentro y Radio Globo. Ha buscado en varias ocasiones una diputación al Congreso Nacional, pero no ha logrado resultar electo.