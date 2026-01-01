Ana Paola Hall pide frenar actos de división y conflicto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

En el primer día del 2026, Ana Paola Hall, presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un llamado a la ciudadanía hondureña para reflexionar sobre la importancia de reconstruir el tejido social y prevenir los actos de división y conflicto en el país. A través de su cuenta de X, Hall destacó la responsabilidad de cada hondureño y hondureña en mantener la unidad y evitar discursos de odio que puedan fragmentar a la sociedad.

“No empezó con las cámaras de gas. No empezó con los hornos crematorios. No empezó con los campos de concentración y exterminio... Comenzó con políticos dividiendo a la gente entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. Empezó con discursos de odio e intolerancia, en las plazas y a través de los medios de comunicación”, citó Hall, tomando palabras del escritor italiano y sobreviviente del Holocausto, Primo Levi. La consejera añadió que estos actos comenzaron “cuando la gente dejó de preocuparse por eso, cuando la gente se volvió insensible, obediente y ciega, con la creencia de que todo esto era normal”, en referencia al peligro de la indiferencia ante la violencia y la discriminación. Hall concluyó su mensaje instando a la población a construir una Honduras más justa y solidaria, promoviendo la tolerancia y el respeto en la convivencia diaria.

