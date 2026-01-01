Ana Paola Hall pide frenar actos de división y conflicto en Honduras

En el primer día del 2026, Ana Paola Hall, presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), hizo un llamado a la ciudadanía hondureña para reflexionar sobre la importancia de reconstruir el tejido social y prevenir los actos de división y conflicto en el país.
A través de su cuenta de X, Hall destacó la responsabilidad de cada hondureño y hondureña en mantener la unidad y evitar discursos de odio que puedan fragmentar a la sociedad.
“No empezó con las cámaras de gas. No empezó con los hornos crematorios. No empezó con los campos de concentración y exterminio... Comenzó con políticos dividiendo a la gente entre ‘nosotros’ y ‘ellos’. Empezó con discursos de odio e intolerancia, en las plazas y a través de los medios de comunicación”, citó Hall, tomando palabras del escritor italiano y sobreviviente del Holocausto, Primo Levi.
La consejera añadió que estos actos comenzaron “cuando la gente dejó de preocuparse por eso, cuando la gente se volvió insensible, obediente y ciega, con la creencia de que todo esto era normal”, en referencia al peligro de la indiferencia ante la violencia y la discriminación.
Hall concluyó su mensaje instando a la población a construir una Honduras más justa y solidaria, promoviendo la tolerancia y el respeto en la convivencia diaria.
Horas antes, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) defendió la transparencia de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, de las que se declaró como nuevo presidente a Nasry 'Tito' Asfura, y negó que se haya cometido un fraude durante el proceso.
En un extenso mensaje publicado en X, Hall afirmó que, pese a tratarse del “proceso electoral más conflictivo de la historia reciente” del país, el órgano electoral entregó “al pueblo la paz de una elección general impecable, calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo”.
Su mensaje ocurrió después de que Honduras conociera el resultado de las elecciones, poniendo fin a un mes de incertidumbre e inestabilidad en el que abundaron confrontaciones.
Además, la Misión de Observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) señaló en un pronunciamiento que "no identificaron elementos fraudulentos determinantes” y que “los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía”, según citó Hall, representante del conservador Partido Liberal en el CNE.