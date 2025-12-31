Ana Paola Hall: “No le he hecho ningún fraude a Salvador Nasralla ni a nadie"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, salió al paso de las críticas por el proceso electoral de noviembre, que culminó con la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo.
Hall aseguró en sus redes sociales que le correspondió presidir “el proceso electoral más conflictivo de la historia reciente en nuestro país” y destacó que, a pesar de ello, se dio al pueblo hondureño “la paz de una Elección General impecable, calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo”.
Sobre los señalamientos de fraude, Hall fue clara: “No le he hecho ningún fraude a Salvador Nasralla ni a nadie, tampoco se les ha robado nada. La misma Misión de Observación de la OEA se pronunció sobre el nivel electivo presidencial y estableció que no identificaron elementos fraudulentos determinantes y que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía”.
La funcionaria enfatizó que las críticas se deben al estrecho margen de diferencia entre los dos primeros candidatos. “Hablemos con claridad: Lamentablemente, él no ganó y existió estrecho margen de diferencia a nivel presidencial, entre los dos primeros candidatos”, escribió.
Hall defendió su trayectoria política y su independencia: “Ni soy recién llegada al Partido, ni he transitado entre distintos Partidos: soy Liberal de cuna y así me he mantenido siempre”. Añadió que su juramento como funcionaria electoral “no fue para hacer ganar a persona alguna, sino para hacer cumplir la Constitución y la Ley”.
Sobre la solicitud de un conteo voto por voto, Hall señaló que habría sido ilegal: “No tenía por qué aceptar un ilegal reclamo de volver a revisar lo ya contado, en 19,167 JRV. El voto por voto hubiese impedido la declaratoria”.
La funcionaria también rechazó los ataques personales recibidos: “Rechazo el maltrato recibido mediante violencia mediática y psicológica, los ataques a mi honor, la apología y campaña de odio en mi contra que incluyó, incluso, revelar mi supuesta ubicación”.
Para reforzar su transparencia, Hall anunció que otorgó acceso a sus cuentas a auditores independientes: “En muestra de mi integridad moral, hago frente a los señalamientos indecorosos recibidos y extiendo poder ante notario y auditor independiente creíble, dando acceso a mis cuentas bancarias. No encontrarán más que los flujos de mi trabajo honrado**”.
La funcionaria invitó además a los candidatos a mostrar sus finanzas de campaña: “Para beneficio de la confianza pública, y en cumplimiento de su deber legal: los invito a que ofrezcan un detalle pormenorizado de todos los recursos y dinero recibidos como contribuciones durante la campaña y del desembolso a sus destinatarios”.
Finalmente, Hall cerró con una reflexión personal: “Al pueblo hondureño le digo: al finalizar la apremiante labor que le debo al país, con gusto daré la versión real de la verdad histórica que pocos conocen. Mientras tanto, finalizo con una reflexión: Guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño (Salmo 34:13). Porque ¿no les parece, acaso, que el ataque dice más del agresor, que de la víctima?”.
Resultados electorales del CNE
El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry 'Tito' Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración oficial realizada el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas de que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer.
Según la declaración del CNE, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno.
En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente.
El pasado día 24, el CNE dio a conocer la declaración de presidente electo, que recayó en Nasry 'Tito' Asfura.
Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).