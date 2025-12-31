Ana Paola Hall: “No le he hecho ningún fraude a Salvador Nasralla ni a nadie"

Tegucigalpa, Honduras

Hall aseguró en sus redes sociales que le correspondió presidir “el proceso electoral más conflictivo de la historia reciente en nuestro país” y destacó que, a pesar de ello, se dio al pueblo hondureño “la paz de una Elección General impecable, calificada de ejemplar por observadores imparciales y por el mundo”.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall , salió al paso de las críticas por el proceso electoral de noviembre, que culminó con la proclamación de Nasry “Tito” Asfura como presidente electo.

Sobre los señalamientos de fraude, Hall fue clara: “No le he hecho ningún fraude a Salvador Nasralla ni a nadie, tampoco se les ha robado nada. La misma Misión de Observación de la OEA se pronunció sobre el nivel electivo presidencial y estableció que no identificaron elementos fraudulentos determinantes y que los resultados declarados reflejan la voluntad expresada por la ciudadanía”.

La funcionaria enfatizó que las críticas se deben al estrecho margen de diferencia entre los dos primeros candidatos. “Hablemos con claridad: Lamentablemente, él no ganó y existió estrecho margen de diferencia a nivel presidencial, entre los dos primeros candidatos”, escribió.

Hall defendió su trayectoria política y su independencia: “Ni soy recién llegada al Partido, ni he transitado entre distintos Partidos: soy Liberal de cuna y así me he mantenido siempre”. Añadió que su juramento como funcionaria electoral “no fue para hacer ganar a persona alguna, sino para hacer cumplir la Constitución y la Ley”.

Sobre la solicitud de un conteo voto por voto, Hall señaló que habría sido ilegal: “No tenía por qué aceptar un ilegal reclamo de volver a revisar lo ya contado, en 19,167 JRV. El voto por voto hubiese impedido la declaratoria”.

La funcionaria también rechazó los ataques personales recibidos: “Rechazo el maltrato recibido mediante violencia mediática y psicológica, los ataques a mi honor, la apología y campaña de odio en mi contra que incluyó, incluso, revelar mi supuesta ubicación”.

Para reforzar su transparencia, Hall anunció que otorgó acceso a sus cuentas a auditores independientes: “En muestra de mi integridad moral, hago frente a los señalamientos indecorosos recibidos y extiendo poder ante notario y auditor independiente creíble, dando acceso a mis cuentas bancarias. No encontrarán más que los flujos de mi trabajo honrado**”.

La funcionaria invitó además a los candidatos a mostrar sus finanzas de campaña: “Para beneficio de la confianza pública, y en cumplimiento de su deber legal: los invito a que ofrezcan un detalle pormenorizado de todos los recursos y dinero recibidos como contribuciones durante la campaña y del desembolso a sus destinatarios”.

Finalmente, Hall cerró con una reflexión personal: “Al pueblo hondureño le digo: al finalizar la apremiante labor que le debo al país, con gusto daré la versión real de la verdad histórica que pocos conocen. Mientras tanto, finalizo con una reflexión: Guarden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño (Salmo 34:13). Porque ¿no les parece, acaso, que el ataque dice más del agresor, que de la víctima?”.