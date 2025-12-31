Pleno del TJE sesionará hoy para conocer recursos de apelación e impugnaciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El pleno del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) sesionará este miércoles 31 de diciembre para comenzar a conocer los recursos de apelación e impugnaciones presentados tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las elecciones generales 2025 en Honduras. Así lo confirmó el magistrado presidente de esa entidad, Mario Flores Urrutia, quien explicó que los candidatos que se sientan afectados por los resultados "tienen tres días hábiles, después de la declaratoria; luego de ese tiempo, las solicitudes serán inválidas".

"Estamos tratando de cumplir con la transparencia, legalidad y certeza. Vamos a trabajar hoy hasta la tarde", subrayó Urrutia en declaraciones a HRN. Agregó que los medios de comunicación pueden hacer acto de presencia para que constaten que el TJE aplicará las normativas que en derecho corresponden. Asimismo, hizo un llamado para solicitar personal humano que permita conocer todos los recursos. "En estas condiciones no podemos garantizar resoluciones prontas", mencionó el funcionario del TJE. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Ayer, tras la declaratoria, Flores Urrutia señaló que el TJE estaba preparado para conocer los recursos e impugnaciones, pese a que el Congreso Nacional no les aprobó presupuesto.

Cabe mencionar que el pleno del TJE lo conforman: Miriam Barahona, Mario Flores Urrutia (presidente) y Mario Morazán. Los magistrados son representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias del país (Partido Nacional, Liberal y Libre).

Declaratoria final de elecciones 2025 en Honduras

El proceso electoral de Honduras finalizó el martes, a pocas horas antes de que concluyera el plazo legal, con los resultados para alcaldes y diputados, un mes después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. Según la declaración del CNE, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) con 35, Innovación y Unidad Socialdemócrata (PINU-SD) dos y la Democracia Cristiana (DC) uno. En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente. Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el TJE. Hay que recordar que el pasado 24 de diciembre, el CNE declaró presidente electo a Nasry 'Tito' Asfura.