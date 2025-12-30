PDF de la declaratoria del CNE en los niveles de diputados y corporación municipal

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer la noche del 30 de noviembre la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025, correspondiente al nivel electivo de diputados y diputadas propietarios(as) y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales en todo el país.

A través de sus canales oficiales, la institución electoral difundió el documento completo que consolida los resultados finales del proceso electoral.

Con esta declaratoria, se establece formalmente quiénes ocuparán los curules en el Congreso Nacional y los cargos en las alcaldías y corporaciones municipales, garantizando el cumplimiento de la normativa electoral vigente, misma que debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.