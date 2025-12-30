PDF de la declaratoria del CNE en los niveles de diputados y corporación municipal

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer la noche del 30 de noviembre la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025, correspondiente al nivel electivo de diputados y diputadas propietarios(as) y suplentes al Congreso Nacional, así como a los miembros de las corporaciones municipales en todo el país.
A través de sus canales oficiales, la institución electoral difundió el documento completo que consolida los resultados finales del proceso electoral.
Con esta declaratoria, se establece formalmente quiénes ocuparán los curules en el Congreso Nacional y los cargos en las alcaldías y corporaciones municipales, garantizando el cumplimiento de la normativa electoral vigente, misma que debe ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Descargue aquí el documento PDF íntegro de la declaratoria oficial del CNE en los niveles de diputados y corporación municipal.
El CNE destacó que este acto es fundamental para la transparencia del proceso democrático, ya que brinda certeza jurídica a los aspirantes electos y a la ciudadanía sobre los resultados oficiales.
La declaratoria incluye el listado completo de diputados propietarios y suplentes, así como los miembros de cada corporación municipal, detallando los resultados por departamento y municipio, lo que permite conocer de manera precisa quiénes asumirán las funciones legislativas y municipales a partir del próximo periodo de gobierno.
El CNE recordó a la ciudadanía que este documento es la fuente oficial y definitiva de los resultados, y que cualquier impugnación o recurso legal deberá canalizarse conforme a los procedimientos establecidos en la ley electoral.