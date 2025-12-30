TJE fija límites y llama a respetar los tiempos legales del proceso

Tegucigalpa, Honduras

En medio del ambiente de tensión poselectoral y del incremento de recursos presentados ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió este martes un comunicado en el que aclaró el alcance de sus atribuciones y llamó a la ciudadanía y a los apelantes a respetar los tiempos y procedimientos establecidos en la ley.

El TJE recordó que el derecho de petición es un derecho constitucional, por lo que el tribunal dará trámite de admisión a todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos legales.

No obstante, precisó que una vez analizadas conforme al derecho procesal electoral, las peticiones de fondo pueden resolverse a favor o en contra de las pretensiones de los apelantes.

En el pronunciamiento, el órgano jurisdiccional enfatizó que su labor se rige estrictamente por los procedimientos legales, los cuales garantizan un análisis técnico y jurídico de cada recurso presentado.