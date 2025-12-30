  1. Inicio
TJE fija límites y llama a respetar los tiempos legales del proceso

El TJE recordó que el derecho de petición no implica resoluciones automáticas. Aclaró que toda solicitud será admitida solo si cumple los requisitos legales

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2026 a las 10:32 -
  • Lesly Chambasis
El TJE recordó que el derecho de petición es un derecho constitucional.

 Foto: Archivo
Tegucigalpa, Honduras

En medio del ambiente de tensión poselectoral y del incremento de recursos presentados ante el órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) emitió este martes un comunicado en el que aclaró el alcance de sus atribuciones y llamó a la ciudadanía y a los apelantes a respetar los tiempos y procedimientos establecidos en la ley.

El TJE recordó que el derecho de petición es un derecho constitucional, por lo que el tribunal dará trámite de admisión a todas aquellas solicitudes que cumplan con los requisitos legales.

No obstante, precisó que una vez analizadas conforme al derecho procesal electoral, las peticiones de fondo pueden resolverse a favor o en contra de las pretensiones de los apelantes.

En el pronunciamiento, el órgano jurisdiccional enfatizó que su labor se rige estrictamente por los procedimientos legales, los cuales garantizan un análisis técnico y jurídico de cada recurso presentado.

Oposición alerta sobre “sesión ilegal” del Congreso a horas del fallo del CNE

En ese sentido, advirtió que mientras los recursos no hayan sido conocidos y resueltos por el Pleno de Magistrados, no corresponde emitir criterios, valoraciones u opiniones públicas sobre el fondo de los asuntos sometidos a su conocimiento.

El TJE alertó además que cualquier opinión anticipada sobre casos en trámite puede afectar la objetividad del proceso, así como generar confusión o desinformación entre la ciudadanía, en un momento especialmente sensible del proceso electoral.

Finalmente, el tribunal reafirmó su compromiso con la transparencia, la independencia judicial y el respeto a los tiempos procesales, e hizo un llamado a todos los sectores a mantener una actitud prudente y respetuosa del marco institucional, como condición necesaria para fortalecer la democracia y preservar la paz social.

Una vez realizada la declaratoria electoral, el TJE entrará en funciones con los recuentos jurisdiccionales a los recursos que se presenten por agraviados en el proceso electoral.

