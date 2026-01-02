  1. Inicio
Hallan tercer cuerpo en el Cangrejal; investigan posible vínculo con pareja encontrada muerta

La víctima, de nombre José Alfredo Martínez, recién había salido de prisión. La policía investiga si tiene relación con la pareja muerta hallada muerta en el mismo sector.

José Martínez había sido reportado como desaparecido recientemente.
La Ceiba

En la cuenca del río Cangrejal, en La Ceiba, se reportó el hallazgo de un tercer cuerpo la noche del 1 de enero, en el mismo sector donde horas antes fue encontrada una pareja sin vida.

La víctima ha sido identificada como José Alfredo Martínez López, quien presentaba al menos dos impactos de bala.

Identifican a las dos personas halladas muertas en una camioneta

Se conoció que Martínez López había sido reportado como desaparecido recientemente. Además, fuentes policiales revelaron que el joven había recuperado su libertad hace apenas unas semanas, tras haber sido procesado por el delito de tráfico de drogas.

Los investigadores trabajan para confirmar si este hecho guarda relación directa con el doble asesinato de la pareja hallada atada de pies y manos en el interior de una camioneta o si se trata de un ajuste de cuentas vinculado a su pasado judicial.

