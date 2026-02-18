Burbara da la cara tras el 1-6 y deja: "Alguien tiene que pagar los platos rotos"

San Pedro Sula, Honduras.

En entrevista exclusiva para Diario LA PRENSA, Elías Burbara, presidente de Real España, fue contundente sobre la sequía de títulos y lanzó una frase que retumbó en la capital: “Si dan permiso allá en Tegucigalpa, sí. Siempre. Real España va a estar preparado para salir campeón”. Insistió en que este es el plantel más sólido de los últimos años: “Hoy creo que es el torneo que mejor preparado está, más completo está... Hoy sí tenemos banca. Es más, ¿cuál banca? Ni banca tenemos, tenemos dos equipos titulares”. Sobre la goleada 6-1 ante Los Ángeles FC, dejó una de las imágenes más fuertes de la noche: “Físicamente están en un nivel que parecen unos robots... Ningún jugador de nosotros los iba a alcanzar, pero ni que les prestara una moto a nuestro defensa los alcanzaba”. Y remarcó: “Se miraban como hechos con inteligencia artificial, literalmente, físicamente en otro estado... están en otra dimensión”.

Pese al golpe, rechazó que el resultado sea un fracaso: "Sería un ignorante la persona que le diga fracaso a esto". Incluso fue más allá al comparar niveles: "Nosotros éramos Austria Viena y jugamos contra Real Madrid, que nos vino con todo". Para Burbara, la experiencia debe transformarse en aprendizaje: "Tenemos que ver a Los Ángeles como un modelo a seguir". Sobre la polémica de la millonaria deuda de Real España, Elías Burbara fue directo y sin rodeos: "El monto es muy grande, todo está respaldado, todo fluye con normalidad. El equipo está endeudado porque no hemos parado de invertir y contratar jugadores, y porque no le hemos quedado mal a nadie". Y lanzó el mensaje más contundente: "Hoy nuestro objetivo número 1 es salir campeones. ¿Me importa la deuda? Nada. A quien le moleste la deuda que la pague, y si no, que ni la mencione". Incluso remató con firmeza: "Ahorita, salir campeones cueste lo que cueste. Después saco la calculadora". Finalmente, respaldó sin titubeos a Jeaustin Campos y dejó claro que su proyecto es conjunto: "Estamos en el mismo barco, tenemos las mismas responsabilidades y los mismos riesgos. Así que es muy probable que si nos vamos, nos vamos juntos". Y reafirmó cuál es la deuda pendiente: "Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras... Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase".

-- ENTREVISTA EXCLUSIVA CON JEAUSTIN CAMPOS --

¿Cómo se duerme después de un 6-1 que se le endosaron a su equipo? Muy triste, obviamente, fue una noche oscura para el fútbol hondureño, para el Real España. Y más que todo, enfocarme en esa ilusión que se apagó de nuestra afición. El pesar es para todos esos niños que llegaron con la ilusión de ver a su equipo participar en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Como decía antes del partido, esta era nuestra Champions, así como uno se emociona, así como en Barcelona, en la Champions, uno quiere que la afición de Real España tenga esa ilusión y esa emoción de que estamos jugando en nuestra Champions. Y bueno, después de ver ese resultado y ese partido, realmente desilusiona, pero más que todo, uno se siente triste y mal por nuestra afición, por nuestros niños, por no darles alguna alegría histórica o algo trascendental en la historia de nuestro club. Obviamente, no vamos a tirar la toalla, más bien quedamos picados y ahorita enfocarnos, primero en meternos a esa Copa Centroamericana y segundo en meternos a esa Liga de Campeones de la siguiente edición. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con Jeaustin, con el plantel, después de la derrota? No, no hemos platicado, obviamente, siempre dejamos ahí una brecha de tiempo para que toda la calentura baje, para que el cuerpo técnico haga su análisis concreto, para que nosotros recibamos los informes que recibimos. Tenemos algunas agencias externas que emiten sus informes. Ya hoy en la mañana leí todo el informe de la agencia con respecto al partido de ayer y en algún momento, me imagino mañana o en todo el viaje a Los Ángeles, vamos a andar juntos, vamos a tener tiempo suficiente para platicar al respecto. Pero lo que sí hice inmediatamente después del partido fue ir al camerino, saludé a todos los jugadores, saludé al cuerpo técnico. Obviamente, estos son los momentos cuando uno tiene que estar ahí, presente, dando el respaldo y el apoyo. Son los momentos más difíciles de un futbolista, de una institución. ¿Cómo maneja el temperamento Elías después de lo que ha pasado? Porque dice que fue a saludar a los jugadores, al cuerpo técnico y sin emitir tal vez un juicio de crítica. No, no, no, hemos aprendido con el tiempo que entre más en caliente, no se resuelven los problemas; se resuelven en una oficina y se resuelven con todos los informes presentados. Ahí después uno puede debatir o no un informe, pero la realidad es que hay que hacerlo en los medios adecuados, no andar tan sentimentalistas al respecto. La verdad es que cuando esto sucede, hay dos alternativas: o simplemente no estamos a la altura de nada, de nada, de nada, o simplemente aprender y ver qué hizo Los Ángeles, qué no hicimos nosotros, para que el siguiente año, cuando nos vuelva a tocar otro equipo, seamos nosotros los protagonistas. ¿Qué experiencia o qué aprendizaje usted puede tomar ahorita después del partido para futuro? Hay de todo. La verdad es que el análisis de la A a la Z está aplazado, todo está aplazado. Cuando te digo que el análisis de la A a la Z es todo: jugadores, cuerpo técnico, directivos. Ahí no voy a excluir nada ni vamos a capear nada, ni tampoco vamos a poner ninguna excusa de que porque Los Ángeles. Pero vamos a poner, como quien dice, para muestra un botón. Estuvimos, previo a la entrada de los equipos, ahí en el túnel de acceso con los jugadores de Los Ángeles y realmente ni siquiera parecen futbolistas o deportistas. Físicamente están en un nivel que parecen unos robots, o sea, están demasiado bien físicamente. Ningún jugador de nosotros los iba a alcanzar, pero ni que les prestara una moto a nuestro defensa los alcanzaba. O sea, físicamente, el primer aspecto, un detallito así chiquitito: están en otra dimensión. Y temas de salud, temas de alimentación, nutrición, suplementación, rutina. Algo totalmente diferente que aquí en Honduras. Cuando te digo que hay que aprender qué hizo Los Ángeles, qué no hemos hecho nosotros, bueno, deberíamos sentarnos. Me voy a sentar con el preparador físico, con el nutricionista, con todo, para que de aquí a un año físicamente nuestro equipo esté transformado, por lo menos nuestra fuerza básica. Es un tema que me llamó la atención porque tú puedes ver a un buen futbolista, tú puedes ver a un buen atleta, tú puedes ver a alguien bien físicamente. Pero lo que yo vi ayer en los jugadores de Los Ángeles fueron jugadores de alto rendimiento. Se miraban como hechos con inteligencia artificial, literalmente, físicamente en otro estado. Ese es el primer punto. El otro punto que me llamó la atención, y ese sí es un aprendizaje para nuestros jugadores y para nuestro cuerpo técnico, es que los jugadores de Los Ángeles no tenían la pelota en sus pies. La agarraban y en menos de tres segundos ya la soltaban, y en menos de tres segundos la volvían a soltar. Entonces nuestros jugadores ni siquiera podían acercarse a ella, porque cuando se acercaban a marcar ya no tenían la pelota. Y después, cuando iban a marcar al otro, ya el otro tampoco la tenía. Esas son diferencias, que no solo son entre Los Ángeles y Real España, es Los Ángeles en relación con todo Concacaf, creo yo. Creo que ni siquiera los equipos mexicanos han alcanzado ese nivel de Los Ángeles. Ellos están en otra dimensión. Así que ellos pudieran competir tranquilamente en la Liga Premier inglesa, creo yo. Elías, ¿por qué pasa esto en el tema de la diferencia? El líder de Honduras ante el equipo que de repente no ha comenzado, jugó el primer partido oficial; ya lo económico y toda la preparación, como lo menciona, es abismal. Eso es algo natural. Hablemos para hacer un comparativo para que nos entendamos. Mencióname una liga pequeña de Europa, la que tú quieras. Austria, está bien, Austria. Dame el tercer equipo de Austria. Es complicado. Austria Viena. Supongamos que tuvieron una buena temporada y clasificaron a la Champions. Les tocó jugar contra Real Madrid. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado de Austria Viena-Real Madrid? 6 a 1. Eso pasó. ¿Es culpa de Austria? ¿Es culpa del equipo? ¿Es culpa de la liga? Los Ángeles FC es el segundo mejor equipo de toda Concacaf, solo por detrás del Inter Miami. De ahí la broma, que le regalaron el puesto al Inter Miami. Uno puede bromear con eso, que por Messi, el mercadeo y todo lo que conlleva alrededor, pues no somos actuales campeones. Está bien, el Inter es el número uno. Los Ángeles es el número dos, sin Messi. Quítale a Messi al Inter y nos enfrentamos al mejor equipo. Y lo otro es una institución seria, profesional, a la altura, ejemplar en todos los aspectos. A tal grado que vinieron a San Pedro Sula y tiraron toda la carne al asador. No dejaron ni un jugador afuera. Ni uno. El delantero que nos metió goles, en Corea del Sur, Son; Lloris; este portugués. Todos. No dejaron ninguno por fuera. Aparte de las diferencias, nos tocó bailar con la más fea. Y no solo la más fea, vinieron con todo. Mala suerte. Es un tema para disfrutar, literalmente. Si no sabemos aprovechar estas oportunidades, es un honor para Real España que nos haya venido y nos haya dado el respeto que nos merecemos, porque ese es el respeto. Por ahí hay un equipo mexicano que fue a jugar contra otro equipo de la región y las camisas, los uniformes del equipo mexicano, eran 52, 53, 54. Ni siquiera la banca, fue con reservas a jugar. Entonces, el respeto que Los Ángeles nos dio, se respetó primero la competencia, respetó a la ciudad, respetó a Real España, respetó a nuestra afición. De aplaudir y de agradecerle a Los Ángeles lo que vino a presentar aquí. Elías, ¿ha sido lo peor que le ha pasado en el fútbol? No, no. Nada que ver. Esto no se puede ver como algo malo. Me disculpan, pero quien lo vea como algo malo está desconectado del fútbol. Esto no puede ser algo malo ni haber tomado algo malo. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la parte comercial de nuestra liga, de nuestra institución. Los aspectos físicos. Creo que tenemos que entrar en un régimen estricto para que nuestros futbolistas sean atletas, atletas de alto rendimiento. Físicamente, ni por ser que vayamos a competir. Tenemos que ver a Los Ángeles como un modelo a seguir. Más bien nos debemos sentir bendecidos de que tuvimos esta oportunidad y debemos tener el aprendizaje y optar por obtener un modelo a seguir. Ahorita que vayamos a Los Ángeles, probablemente hoy o ayer éramos rivales antes del partido, cada uno a su lado. Pero para la vuelta creo que el ambiente va a estar un poco más amigable. Yo tengo un montón de preguntas para ellos y seguro que las voy a hacer. Es más, conocí al dueño del equipo. El dueño anduvo aquí, director deportivo, director de todo. Era una comisión de 55 personas, creo. Vinieron en gran estado. Ni cabían en el camerino. Los camerinos de aquí estaban acostumbrados para un grupo de 30 personas. Ellos andaban 55 personas, no cabían. Y luego nosotros les cedimos el palco a la directiva para que estuvieran cómodos. Obviamente, era de los palcos mejor arreglados del estadio. Les dimos nuestro palco. Ellos instalaron ahí cualquier cantidad de tecnología. Fueron a instalar un montón de aparatos a mi palco. Y realmente eso es imposible llamarlo un fracaso. Sería un ignorante la persona que le diga fracaso a esto. Obviamente uno no quiere esto, porque no es lo usual. Hubiéramos querido un partido más entretenido. Pero la verdad es que, a pesar de que a los 30 segundos nos pitan un penalti en contra, eso también te afecta. Pero quitando las excusas puntuales del fútbol, es imposible. Obviamente hubiéramos querido un poquito más de entretención, que la afición se emocionara un poco más. Pero era más como un tema de espectáculo, porque la diferencia deportiva nunca la dejamos en compenso. Ahora, un 6-1, un resultado fuerte. Usted nos ha dado otra versión, pero dentro de la cancha es un resultado fuerte. Los aficionados no salieron tan contentos. Nadie está contento, yo no estoy contento. Yo no estoy diciendo que estoy contento. Estoy triste, obviamente. Enojado, obviamente. Más de alguno va a tener su jalón de orejas, estamos claros. Pero también era Los Ángeles. Yo te dejé a ti hacer la comparación. Nosotros éramos Austria Viena y jugamos contra Real Madrid, que nos vino con todo. Ahora, con ello, mucha gente pide la cabeza de Jeaustin. ¿Hay respaldo de la directiva hacia Jeaustin Campos, pese a un resultado que prácticamente, creo que si se hubiera dado acá en la Liga, estaríamos hablando tal vez de otra cosa? Por jugar competencias que nunca jugamos. Estamos en la Champions. Obviamente hay niveles: está la Liga local, está la Centroamericana, está la Liga de Campeones. Vamos a hacer un repaso de la temporada, de la combinación de las temporadas. El torneo internacional es la continuidad del torneo anterior. Primer torneo, semifinalista. Segundo torneo, finalista. La combinación de los dos torneos nos da pase a Copa Internacional. En Copa Internacional, Copa Centroamericana, llegamos hasta semifinales, que nos dio el boleto a la Liga de Campeones. Luego, Liga de Campeones. Entonces, lo mínimo, te voy a dar el repaso anterior, es top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica para jugar acá. Antes ni siquiera eso estábamos, antes ni siquiera eso teníamos. Obviamente hay otros objetivos adicionales. Salir campeón, esa es la prioridad número uno. Hace un año o hace dos años que hablamos con Jeaustin de nuestro objetivo. Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras. Ese es el único objetivo pendiente, la única tarea no hecha por Jeaustin Campos. Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase. El enfoque no se pierde. Objetivo número uno, campeón de la Liga. En la lista de tareas y en la lista de objetivos no estaba ganarle a Los Ángeles. Hay que ser honestos y fríos en el tema. Ya cuando nos aburramos de ganar la Centroamericana, por decir un ejemplo, Alajuelense que lleva tres títulos seguidos, puede decir: hoy sí vamos por el Mundial de Clubes, ya me aburrí de la Centroamericana, demos el siguiente paso. Pues ni siquiera hemos salido campeones en Honduras. Entonces no perdamos nuestro objetivo. Primero, salir campeones de la Liga de Honduras. Ahí tiene que estar toda nuestra energía y toda nuestra prioridad. Luego ya sabemos lo que fue Centroamericana, sabemos qué es lo que fue Liga de Campeones. Jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición no nos queremos volver a perder esto. Otra vez, en este torneo tenemos que, mínimo, aunque ese no es el objetivo, mínimo reglamentariamente, top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica. Febrero del otro año estamos jugando Liga de Campeones. Mínimo, menos de eso ya pueden haber problemas. Pero mientras estamos jugando nuestra Champions, no hay ningún riesgo.