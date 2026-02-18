El inesperado inconveniente que tuvo LAFC y Son para salir; crack sufrió problema

Los Angeles FC dieron cátedra el martes en el Estadio Morazán al recetar un 1-6 al Real España por la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.
La plantilla del cuadro de la MLS dejó prácticamente sentenciada la serie y cerrará en casa el próximo martes 24 de febrero.
Con exhibición de Son y Bouanga, el LAFC recetó una histórica paliza para dar un enorme paso rumbo a los octavos de final de la Champions Cup de Concacaf.
Heung-Min Son, la estrella surcoreana, fue uno de los más cotizados por parte de la afición catracha.
Heung-Min Son fue ovacionado por todo el estadio Morazán cuando salió de cambio y se ganó el respeto de todo la ciudad por su humildad demostrada. A un día de la goleada, este miércoles, Los Ángeles FC tenía previsto volar a mediodía (hora de Honduras) para salir con rumbo a los Estados Unidos, pero tuvieron un pequeño inconveniente.
LA PRENSA conoció que el avión del equipo estadounidense se averió por lo que les impidió salir a la hora que tenían programada su vuelo hacia el país norteamericano.
Mientras esperaban, el campeón con Francia, Hugo Lloris, salió a firmar autógrafos y tomarse fotografías con los aficionados del equipo de la MLS.
Heung-Min Son volvió a mostrar su humildad cuando se disponían a abandonar el hotel donde se encontraban hospedados al firmar autógrafos y tomarse fotografías con los hondureños que asistieron.
El surcoreano aprovechó unos minutos para firmar las camisetas y fotografías de los aficionados catrachos.
¡Lo que LAFC no esperaba es que sufrirían un segundo retraso! El avión ya se encontraba listo para que salieran a las 2:15 de la tarde, pero les informaron que nuevamente se volvió a dañar.
El equipo estadounidense no pudo salir a las 2:15 por los mismo problemas que sufría su transporte y decidieron esperar hasta próximo aviso en el hotel donde se hospedaron.
Luego les informaron que el avión iba a salir a las 3:45 de la tarde porque los problemas ya estaban resueltos y podrían regresar a su país para preparar su debut en la MLS.
La hora de salida del aeropuerto de San Pedro Sula finalmente fue a las 3:45 de la tarde por lo que a las 2:20 decidieron finalmente abandonar el hotel y llegar con tiempo a la terminal aérea.
Por otro lado, LA PRENSA conoció que Denis Bouanga, futbolista que le anotó un hat-trick a Real España, sufrió un inconveniente luego del partido y previo a abandonar el país cinco estrellas.
Y es que, el delantero sufrió una intoxicación estomacal, le hizo daño una comida que degustó en su estadía en Honduras y este miércoles amaneció con un malestar en el estómago.
Cabe recordar que Los Ángeles debutará en la Major League Soccer (MLS) ante nada más y nada menos que los actuales campeones del torneo, el Inter Miami, comandado por Lionel Messi y compañía.