El inesperado inconveniente que tuvo LAFC y Son para salir; crack sufrió problema

Heung-Min Son fue ovacionado por todo el estadio Morazán cuando salió de cambio y se ganó el respeto de todo la ciudad por su humildad demostrada. A un día de la goleada, este miércoles, Los Ángeles FC tenía previsto volar a mediodía (hora de Honduras) para salir con rumbo a los Estados Unidos, pero tuvieron un pequeño inconveniente.